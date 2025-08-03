إيلاف من الرباط: في لقاء تواصلي جمعه مع شبيبة حزب «العدالة والتنمية» المغربي، جرى مساء السبت في الرباط، أطلق عبد الإله ابن كيران، الأمين العام للحزب ورئيس الحكومة السابق، دينامية جديدة استعداداً للانتخابات المقبلة، معلناً أن الحزب سيدخل غمار هذه المحطة المفصلية تحت شعار مستلهم من كلمة الزعيم المغربي محمد بن عبد الكريم الخطابي، والذي قال "ليس هناك نجاح أو فشل، انتصار أو هزيمة، بل هناك واجب قمت به قدر استطاعتي".

وتميزت كلمة ابن كيران، بنقد ذاتي لتجربة الحزب، وحملت مضامين سياسية وتنظيمية قوية، تؤكد على انخراط "العدالة والتنمية"، من موقعه في المعارضة البرلمانية للحكومة الحالية، في ورش تجديد الثقة السياسية، تفاعلاً مع خطاب الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش، والذي دعا فيه إلى عدالة اجتماعية أوسع وديمقراطية أكثر نضجاً.

وأبرز ابن كيران أن الخطاب الملكي شكّل "إشارة انطلاق" نحو مرحلة جديدة من الإصلاح الوطني، داعياً أعضاء الحزب إلى أن يكونوا في طليعة المتجاوبين مع هذه التوجيهات العليا، من خلال تقديم نموذج حزبي جاد ومسؤول.

وقال "نطمح لصدارة نتائج الانتخابات، وإذا لم نكن في صدارة النتائج، فعلى الأقل نكون في صدارة التجاوب الإيجابي مع مضامين خطاب الملك".

وشدّد على أن الحزب سيُخضع نفسه لمساءلة داخلية تتعلق بالجدية، والنزاهة، والاستقامة، معتبراً أن هذه القيم هي وحدها القادرة على استعادة الثقة في الحياة السياسية. معلنا أن الاستحقاقات المقبلة لن تُبنى على منطق "الرد الانتقامي" على نتائج انتخابات 2021، بل على فلسفة جديدة تقوم على الجمع بين التربية الروحية والتعبئة الميدانية.

وبعد أن دعا شبيبة الحزب إلى ضرورة المواظبة على الصلاة، وقراءة القرآن، والصيام، وذكر الله. وجّه ابن كيران رسائل قوية إلى الدولة، معلناً أن الحزب سيبعث مذكرة مختصرة إلى وزارة الداخلية تتضمن مطالب أساسية لضمان نزاهة الانتخابات المقبلة، على رأسها، "منع تدخل رجال السلطة"، و"وقف استعمال المال السياسي". وقال في هذا الصدد "إذا احترمت هذه القواعد، فنحن مستعدون لقبول أي نتيجة، وسنكون أول من يدافع عن صورة الوطن".

بعد هذا التوجيه، طالب ابن كيران شبيبة الحزب بالانخراط الفوري في تعبئة المواطنين، خاصة غير المسجلين في اللوائح الانتخابية، والتواصل مع المترددين من المشاركة في الانتخابات، مؤكداً أن المهمة لا تقتصر على القيادات المركزية.

وشدّد على ضرورة مواجهة ظاهرة العزوف السياسي، معتبراً أن نجاح الحزب لا يُقاس فقط بعدد المقاعد، بل أيضاً بمستوى المشاركة الشعبية التي يساهم في تحفيزها.

في ختام كلمته، رفع ابن كيران صورة تذكارية للمجاهد محمد بن عبد الكريم الخطابي، توصل بها من أعضاء الحزب بمدينة الحسيمة (شمال المغرب) وكان مكتوب في جانب الصورة مقولة له، قال فيها "ليس هناك نجاح أو فشل، بل هناك واجب قمت به قدر استطاعتي".

وأضاف ابن كيران "هذا ما يجب أن يلهمنا اليوم، كل واحد منا يجب أن يؤدي واجبه السياسي والأخلاقي والوطني، وما تبقى فهو بيد الله".

وأكد أن هذا الشعار سيُعتمد رسمياً في الحملة التحضيرية داخل الحزب، كدعامة أخلاقية وتنظيمية تعكس روح الاستقامة والإصرار، في مواجهة التحديات المقبلة.