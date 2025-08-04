إيلاف من لندن: طالب أكثر من 100 صحفي بوصول وسائل الإعلام الأجنبية إلى غزة "فوريًا ودون رقابة".

وقّع أكثر من 100 صحفي ومصور ومراسل حربي على عريضة تطالب بـ "وصول فوري ودون رقابة للصحافة الأجنبية إلى قطاع غزة".

ومن بين الموقعين، صحفيين بارزين يعملون في مؤسسات إخبارية عالمية. وهي جزء من مبادرة "حرية التغطية الصحفية"، التي أطلقها المصور الحائز على جوائز أندريه ليون.

ويدعو الموقعون كلاً من إسرائيل وحماس إلى السماح للصحفيين الأجانب بدخول غزة لتغطية الحرب بشكل مستقل، وهو أمر مُنعوا من القيام به منذ بدء الصراع عام 2023.

ومن بين الموقعين: أليكس كروفورد، مراسلة سكاي نيوز الخاصة، والمذيع مهدي حسن، وكريستيان أمانبور من سي إن إن، وكبيرة المراسلين الدوليين كلاريسا وارد، بالإضافة إلى مصور الحرب الشهير دون ماكولين. يُجدّدون دعواتهم لكلٍّ من إسرائيل وحماس للسماح للصحفيين الأجانب بدخول غزة لتغطية الحرب بشكل مستقل، وهو أمر مُنعوا من القيام به منذ بدء الصراع الأخير عام ٢٠٢٣.

دون موافقة

وتذهب العريضة إلى أبعد من ذلك، فتنص على أنه في حال تجاهل "الأطراف المتحاربة" هذا النداء، فسيتم دعم الإعلاميين لدخول غزة دون موافقة "بأي وسيلة مشروعة، بشكل مستقل أو جماعي أو بالتنسيق مع الجهات الفاعلة في المجال الإنساني أو المجتمع المدني".

وتنص على: "هناك حاجة ماسة إلى وصول مستقل وغير مقيد للصحفيين الأجانب، ليس فقط لتوثيق الفظائع المتفشية، ولكن أيضًا لضمان عدم إملاء حقيقة هذه الحرب من قِبل أولئك الذين يسيطرون على الأسلحة والرواية".

وقالت العريضة: "غزة هي الحالة الأكثر إلحاحًا، ولكنها ليست الوحيدة. إنها تعكس أخطر نمط لإسكات الصحفيين وتقييد الصحافة. إذا كان العالم الديمقراطي ينوي حقًا التصدي لهذا التآكل في الحرية، فعليه ألا يغض الطرف عما يحدث في غزة".

وأضافت: "الدفاع عن وصول الصحافة هناك هو دفاع عن حرية الصحافة في كل مكان."

وقالت قناة (سكاي نيوز)، إلى جانب مؤسسات إخبارية عالمية أخرى، على الصحفيين الفلسطينيين والمراسلين المحليين والعاملين في المجال الإنساني لتقديم تفاصيل ما يجري داخل غزة.

حرية التغطية الإعلامية

وعلى الرغم من العمل الشجاع والحيوي الذي يقوم به هؤلاء، تُشير مبادرة "حرية التغطية الإعلامية" إلى مقتل ما يقرب من 200 صحفي، معظمهم فلسطينيون، مما يجعل الحرب بين إسرائيل وحماس "أعنف صراع صحفي سُجِّل على الإطلاق".

وفي الشهر الماضي، أصدرت وكالات أسوشيتد برس ووكالة فرانس برس وبي بي سي نيوز ورويترز بيانًا مشتركًا جاء فيه أن الصحفيين يُكافحون أيضًا لتوفير الطعام لأنفسهم وعائلاتهم أثناء عملهم لصالح مؤسساتهم في غزة.

وقّعت سكاي نيوز على بيان صادر عن المعهد الدولي لسلامة الأخبار (INSI) يدعو إسرائيل إلى السماح للصحفيين الدوليين بدخول غزة، وكذلك السماح لأي صحفي وعائلته بمغادرتها.

وفي 23 يوليو/تموز، قال رئيس منظمة الصحة العالمية إن غزة تُعاني من "مجاعة جماعية من صنع الإنسان" بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض على المساعدات للقطاع.

إلى جانب السماح الفوري للصحفيين الأجانب بدخول غزة، تدعو عريضة "حرية التغطية الإعلامية" إلى احترام وضع الصحفيين المحمي بموجب القانون الدولي، ودعم الحكومات ومنظمات حرية الصحافة.