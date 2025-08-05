إيلاف من بيروت: تحرص الحكومة السورية على التفاعل مع قضايا الرأي العام التي تمس أمن المجتمع بصورة مباشرة، الأمر الذي دفع وزير العدل السوري مظهر الويس، يوم الاثنين للتفاعل مع جريمة مقتل الفنانة ديالا صلحي الوادي خنقاً بمنزلها في دمشق، مؤكداً أن "الجريمة النكراء، التي راحت ضحيتها المغدورة، هزت ضمير المجتمع بأسره"، على حد تعبيره.

وتحرص الحكومة على التفاعل والتحرك بقوة في مثل هذه القضايا التي يطلق عليها "قضايا رأي عام" لكي لا تترك ثغرات لمعارضيها للحديث عن الانفلات الأمني، وعدم استقرار البلاد.

وشدد الوزير الويس، في تدوينة عبر حسابه بمنصة "إكس"، على أن "وزارة العدل تتابع بكل جدية وحزم الإجراءات القضائية المتخذة ضد المتورطين في الجريمة"، مؤكداً أن القبض عليهم "تم بإشراف مباشر من المحامي العام الأول بدمشق".

سرعة انجاز التحقيقات

ووجه الويس "كل الأجهزة القضائية المختصة إلى الإسراع في إنجاز إجراءات التحقيق والمحاكمة، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة، وتطبيق أقصى درجات العقاب الرادع وفقاً للقانون، بحيث يكون عبرةً لكل من تسوِّل له نفسه المساس بحرمة الأرواح البريئة".

وختم وزير العدل السوري بالتأكيد على أن "العدالة لن تتحقق كاملةً إلا بنيل كل مجرم عقابه المستحق، ولن يهنأ للضمير المجتمعي بال حتى تُنفذ أحكام القانون بحق مرتكبي هذه الجريمة البشعة".

وكانت وزارة الداخلية السورية قد أعلنت، في وقت سابق يوم الاثنين، أن وحدات المباحث الجنائية تمكنت من كشف ملابسات مقتل الفنانة ديالا الوادي، خلال أقل من 24 ساعة، وكشفت أن الجريمة نفذتها عاملة تنظيف بمساعدة شخص آخر.

من هي ديالا الوادي؟

ديالا الوادي فنانة سورية عراقية،فضلاً عن الجنسية البريطانية، وهي ابنة الموسيقار العراقي الراحل صلحي الوادي، مؤسس المعهد العالي للموسيقى والفرقة الوطنية السيمفونية السورية. كانت والدتها الراحلة "سينثيا" من أبرز مدرسات المعهد.

وتخرجت ديالا من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1986، وشاركت في عدة أعمال مسرحية وتلفزيونية، وامتازت بحضورها الفني الرصين وقلّة ظهورها الإعلامي، وأقامت في سوريا منذ سنوات.

