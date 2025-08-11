إيلاف من الرياض: وصل الملك عبد الله الثاني، ملك الأردن، إلى مدينة نيوم السعودية اليوم، حيث كان في مقدمة مستقبليه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وذلك في إطار زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وجرى خلال اللقاء، الذي عُقد في قصر نيوم، بحضور ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، تأكيد عمق العلاقات بين السعودية والأردن، وحرص القيادتين على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، ويدعم القضايا العربية والإسلامية. وتناول اللقاء تطورات الأوضاع في المنطقة، وفي مقدمتها التصعيد المستمر في قطاع غزة والضفة الغربية، حيث شدد الجانبان على أهمية وقف الحرب، وحماية المدنيين، ودعم الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي يعيد الاستقرار.

ملك الأردن يصل إلى نيوم و #ولي_العهد في مقدمة مستقبليه#الإخبارية pic.twitter.com/npdi9vC9XE — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 11, 2025

حضر اللقاء من الجانب الأردني رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أيمن الصفدي، ومدير مكتب ملك الأردن المهندس علاء البطاينة.

كما حضره من الجانب السعودي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك، والأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، والأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع، وعدد من كبار المسؤولين.