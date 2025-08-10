إيلاف من الرباط: حينما يتعلق الأمر بخدمات المتقاعدين وكبار السن، وتوفير أفضل سبل الحياة لهم، فإن المغرب يتمتع بمكانة متقدمة في هذا الجانب، فقد جاء المغرب ضمن أفضل خمس وجهات أفريقية للمتقاعدين، متقدمًا على كل من الرأس الأخضر، وجنوب أفريقيا، وزامبيا، وناميبيا، وفقًا لتقرير "التقاعد العالمي 2025" الصادر عن شركة "Global Citizen Solutions" للاستشارات في مجال الهجرة الاستثمارية.

وأوضح التقرير، أن المغرب يتميز بإجراءات دخول مبسطة، إذ لا تتجاوز مدة معالجة طلبات التأشيرة شهرين، ويكفي للمتقدمين إثبات دخل شهري قدره 1000 دولار للحصول على تأشيرة التقاعد، وفق موقع "العمق" المغربي.

كما يتيح القانون إمكانية الحصول على الجنسية بعد خمس سنوات من الإقامة، رغم أن ازدواجية الجنسية تخضع لقيود معينة.

وأشار التقرير الي نشره موقع "العربية" إلى أن المغرب حقق مراكز متقدمة في بعض المؤشرات، منها الاقتصاد "7"، وجودة الحياة "16"، والاندماج "24"، ما يجعله قادرًا على توفير أسلوب عيش مريح وميسور للمتقاعدين الأجانب.

كما تشمل برامج التقاعد المغربية أفراد الأسرة، بما في ذلك الأزواج والأبناء القاصرين، وهو ما يعزز جاذبية البلاد للباحثين عن الاستقرار الأسري إلى جانب مزايا المعيشة.

في المقابل، أشار التقرير إلى تحديات تتعلق بحرية التنقل الدولي وحقوق الجنسية الكاملة، حيث حل المغرب في المرتبة 37 في هذا المؤشر، موضحًا أن الحصول على الجنسية من خلال تأشيرات التقاعد أو الدخل السلبي ما زال مقيدًا بشروط وإجراءات معقدة، شأنه شأن دول أخرى مثل إندونيسيا والفلبين.