إيلاف من لندن: أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الاحد، أنّ عمّان تستضيف بعد غد الثلاثاء، اجتماعًا أردنيًّا-سوريًّا-أميركيًّا مشتركًا، لبحث الأوضاع في سوريا.

يبحث الاحتماع سبل دعم عملية إعادة بناء سوريا على الأسس التي تضمن أمنها واستقرارها وسيادتها، وتلبي طموحات شعبها الشقيق وتحفظ حقوق كل السوريين.



وبحسب بيان الخارجية فإنّ الاجتماع، الذي سيحضره وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني، وسفير الولايات المتحدة الأميركية لدى الجمهورية التركية والمبعوث الأميركي الخاص لسوريا توماس بارِك، ومُمثّلون عن المؤسسات المعنية في الدول الثلاث؛ استكمالاً للمباحثات التي كانت استضافتها عمّان بتاريخ 19 تموز 2025 لبحث تثبيت وقف إطلاق النار في محافظة السويداء في جنوب سوريا وحل الأزمة هناك.



وسيجري نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي‎ أيضًا محادثات ثنائية مع الشيباني ومع بارِك.