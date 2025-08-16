إيلاف من ألاسكا: لا أحد يعرف على وجه التحديد ما ناقشه الرئيسان دونالد ترامب وفلاديمير بوتين اليوم خلال قمتهما المطولة في ألاسكا، والتي استمرت لمدة ساعتين و45 دقيقة.

ولكن المحادثات التي جرت خلف الأبواب المغلقة تميزت في نهاية المطاف بإيجابية من جانب الزعيمين، وأطلقت واشنطن وكذلك موسكو كلمات وقصائد الغزل، على الرغم من عدم التوصل إلى اتفاق حاسم بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا.

President Donald J. Trump and President Vladimir Putin in Anchorage, Alaska. 🇺🇸🇷🇺 pic.twitter.com/WwYL3DsXLa — The White House (@WhiteHouse) August 15, 2025

من جانبه اختصر جون بولتون مستشار الأمن القومي الأميركي السابق، والملقب بـ"الثعلب العجوز" القمة في كلمات، قال فيها : "ترامب لم يخسر، لكن بوتين فاز بوضوح". وأضاف لشبكة سي إن إن : "لم يخرج ترامب بأي شيء سوى المزيد من الاجتماعات".

وتابع :"أفلت بوتين من العقوبات. إنه لا يواجه وقف إطلاق نار، إن بوتين حقق معظم ما أراد. ترامب لم يحقق سوى القليل. وسأقول شيئًا آخر. أعتقد أن ترامب بدا متعبا للغاية هناك. أعني، متعبا للغاية . ليس مخيبا للآمال، بل بدا متعباً جداً"

وقال ترامب في المؤتمر الصحفي القصير: "لم نصل إلى هناك، لكن لدينا فرصة جيدة للغاية للوصول إلى هناك" ، قبل أن يشير إلى أن يجتمعا مرة أخرى قريباً، وهنا قال له بوتين :"في موسكو". في إشارة إلى أن القمة المقبلة سوف تكون في ضيافة روسيا.

ويواجه ترامب أيضًا انتقادات بسبب استقباله الحار للرئيس الروسي على الأراضي الأميركية، حيث أشار تقرير لشبكة "سي إن إن" في وقت سابق اليوم بأن ترامب "فرش السجادة الحمراء حرفيًا".

بوتين يتحدث عن علاقات متدهورة

كسرًا للتقاليد، بدأ بوتين كلمته في المؤتمر الصحفي بالإقرار بتدهور العلاقات الأميركية الروسية في السنوات الأخيرة. عادةً، عندما يستضيف رئيس أميركي نظيره الأجنبي، يبدأ المؤتمر الصحفي المشترك بكلمة من الرئيس الأميركي، يليها كلمة من ضيفه.

وعن التقدم المحرز في التوصل إلى اتفاق: قال ترامب إنه وبوتين " حققا بعض التقدم " و"تقدمًا كبيرًا" في لقائهما الثنائي. ومع ذلك، أضاف: "لا اتفاق حتى يتم التوصل إلى اتفاق". وأكد بوتين ضرورة القضاء على الأسباب الرئيسية للحرب في أوكرانيا لإنهاء الحرب. كما دعا الرئيس الروسي القادة الأوكرانيين والأوروبيين إلى عدم التدخل في "التقدم المُحرز".

والملخص الإيجابي للقمة يقول :"عُقدت المفاوضات بين بوتين وترامب في "أجواء من الاحترام المتبادل كما صرّح بوتين، وقال ترامب إنهما عقدا اجتماعًا مثمرًا للغاية ، وتم الاتفاق على العديد من النقاط".

والآن ما هو التالي" قال ترامب إنه لديه العديد من المكالمات التي سيجريها بعد القمة - بعضها يتضمن مكالمات إلى حلف شمال الأطلسي والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ومسؤولين آخرين مناسبين.

فيما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن المحادثات مع نظيره الأميركي دونالد ترامب في ألاسكا، تؤسس لتطبيع العلاقات مع واشنطن، مبيناً أن اللقاء تم في أجواء من الاحترام المتبادل.

تخطي العداء والانتقال إلى الحوار

وأكد بوتين في المؤتمر الصحافي المشترك مع ترامب عقب قمتهما في ألاسكا، بأن المحادثات المقبلة ستعقد في موسكو، وذلك عقب "القمة التاريخية" التي جمعت الزعيمين في ألاسكا.

كما أضاف بوتين: "أسسنا اتصالات مباشرة جيدة للغاية مع ترامب"، مؤكداً على ضرورة "تخطي العداء مع أميركا إلى الحوار".

وأوضح الرئيس الروسي أن "التسوية في أوكرانيا يجب أن تكون طويلة الأمد"، مشيراً إلى أنه شرح للرئيس الأميركي الرؤية الروسية بشأن الأزمة مع كييف.

كما أردف "أتفق مع ترامب على ضرورة ضمان أمن أوكرانيا لكن مع تلبية مطالبنا"، مبيناً أن هناك رغبة حقيقية من الرئيس الأميركي لحل النزاع مع كييف. وتابع "مهتمون بكل صدق بإنهاء الأزمة مع كييف"، مضيفاً "على أوكرانيا وأوروبا عدم عرقلة التقدم المحرز عبر الاستفزازات والمؤامرات".

فيما أشار ترامب إلى أن بوتين يريد أن تنتهي الحرب ووقف إسالة الدماء، مضيفاً "اتفقت مع بوتين بشأن الكثير من النقاط وبقي القليل"، وفي نهاية المؤتمر الصحافي خاطب ترامب بوتين بالقول "سأتواصل معك مرة ثانية قريبا". ليرد بوتين بالقول "المحادثات المقبلة في موسكو".

وغادر الزعيمان دون تلقي أي أسئلة من وسائل الإعلام والصحافيين، أو مشاركة تفاصيل المحادثات حول مستقبل أوكرانيا.

الكرملين: القمة ممتازة

وأعلن الكرملين إن المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب في ألاسكا قد انتهت. وقال إن محادثات بوتين وترامب سارت على نحو جيد للغاية.

كما صرح وزير الدفاع الروسي أندرية بيلاوسوف عقب اجتماع ترامب وبوتين أن "الأجواء ممتازة". وبدوره، قال السفير الروسي في واشنطن، ألكسندر دارشييف، أن محادثات ترامب وبوتين كانت عملية وتهدف لتحقيق نتائج، مشيرا إلى أن استعادة الحركة الجوية بين البلدين ضمن المناقشات بين موسكو وواشنطن، وتابع "إعداد كافة الوثائق لاستعادة الرحلات الجوية والأمر قيد المناقشة".

كذلك، أفاد المبعوث الروسي الخاص كيريل دميترييف للتلفزيون الرسمي إن المحادثات في ألاسكا بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره دونالد ترامب مضت على نحو جيد "للغاية".

واختتم الاجتماع بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، بعد لقاء استمر لمدة ساعتين و45 دقيقة في "قمة تاريخية"، عقدت اليوم الجمعة، في قاعدة إلمندورف- ديتشاردسون العسكرية في أنكوراج، كبرى مدن ألاسكا.

ووصف البيت الأبيض القمة بين ترامب وبوتين بأنها "تاريخية"، فيما ذكرت وكالة "تاس" الروسية أن اللقاء يؤسس لنهاية عزلة روسيا عن الغرب.