إيلاف من المنامة: فاز عيسى الشايجي، رئيس هيئة تحرير صحيفة “الأيام” البحرينية، برئاسة جمعية الصحفيين البحرينية للدورة (2025-2027)، وذلك بعد أن أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات فوزه بالتزكية في اجتماع الجمعية العمومية الاعتيادي الذي انعقد صباح السبت.

ويُعدّ هذا الفوز الثاني على التوالي للشايجي، إذ ترأّس الجمعية في الدورة المنتهية، إلى جانب رئاسته لعدد من الدورات السابقة، ما يعكس الثقة المتجددة التي يحظى بها من قِبل أعضاء الجمعية.

وبهذه المناسبة، أعرب الشايجي عن تقديره العميق لأعضاء الجمعية على تجديد الثقة فيه، مؤكداً عزمه مواصلة العمل لتعزيز مكانة الصحافة البحرينية، وصون مصالح الصحفيين، ومواكبة التطورات المتسارعة في المهنة بما يخدم الرسالة الإعلامية الوطنية.

وفي السياق نفسه، أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات جمعية الصحفيين البحرينية فوز ثمانية مرشحين بعضوية مجلس إدارة الجمعية للدورة الجديدة (2025-2027).

وقد حصد رئيس تحرير صحيفة “الأيام” راشد الحمر أعلى الأصوات، إذ حصل على 112 صوتاً من أصل 113 مشاركاً في التصويت، فيما اعتُبرت ورقة واحدة لاغية.



راشد الحمر تصدر الأصوات

وشهد اجتماع الجمعية العمومية حضوراً واسعاً من الصحفيين، إلى جانب مستشار شؤون الإعلام بديوان ولي العهد عيسى الحمادي، ورؤساء تحرير الصحف المحلية، وعدد من النواب والمسؤولين والكتّاب والإعلاميين.





جانب من الحضور في اجتماع الجمعية العمومية لجمعية الصحفيين البحرينية

وجاءت نتائج التصويت على النحو التالي:راشد نبيل الحمر: 112 صوتاً، محمد بحر: 108 أصوات، رشا الإبراهيم: 105 أصوات ، الدكتورة لولوة بودلامة: 102 صوت ، سعود الجودر: 101 صوت، سعيد محمد: 99 صوتاً ، ياسمين العقيدات: 96 صوتاً ، فيصل العلي: 92 صوتاً.فيما جاءت المترشحة هند كرم في المرتبة الأخيرة بمجموع 26 صوتاً فقط، لتكون عضواً احتياطياً.



الملك حمد يهنىء الشايجي واعضاء مجلس الإدارة الجديد

في غضون ذلك، هنأ الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين ، عيسى الشايجي رئيس جمعية الصحافيين البحرينية بمناسبة فوزه برئاسة مجلس ادارة الجمعية لدورة جديدة، منوهًا بالثقة التي أولاها إياه اعضاء الجمعية والذي يعكس ما يتمتع به من خبرة طويلة وكفاءة مهنية متميزة واسهاماته في تطور الصحافة البحرينية وتعزيز مكانتها.

كما هنأ أعضاء مجلس الإدارة الجديد، متمنياً للجميع كل التوفيق في تحقيق أهداف الجمعية ومواصلة رسالتها النبيلة في خدمة منتسبيها والارتقاء بالعمل الصحفي وإعداد الاطر الصحفية وتنمية قدراتها.

وعبر الملك حمد عن تقديره لدور المؤسسين وجهود أعضاء الجمعية السابقين وما تحقق من إنجاز في المسيرة الصحفية.

وأثنى عاهل البحرين على الانجازات العديدة والنجاحات المهمة التي حققتها جمعية الصحفيين على مدى خمسة وعشرين عامًا منذ تأسيسها وذلك بفضل جهود أجيال متعاقبة لنخبة من الاطر الصحفية والاعلامية المتميزة وتفانيها في خدمة مهنة الصحافة.

كما أشاد الملك حمد بالدور الريادي الذي تضطلع به الصحافة البحرينية عبر مسيرتها العريقة في خدمة المجتمع ودعم مسيرة التنمية الوطنية وسعيها الدائم لتعزيز روح الوحدة الوطنية وتبني القضايا التي تخدم الوطن والمواطن، وما تتمتع به من مصداقية وموضوعية ومهنية في نقل الأحداث بكل أمانه والدفاع عن قضايا الوطن ومصالحه وأمنه واستقراره وإبراز منجزات ومكتسبات البلاد ودعم نهضتها الحضارية والتنموية .مقدرًا العطاء المخلص من قبل كافة الصحفيين في خدمة وطنهم ومجتمعهم ومواطنيهم .

