إيلاف من المنامة: تعقد جمعية الصحفيين في البحرين السبت جمعيتها العمومية العادية وانتخاب مجلس إدارة جديد للدورة (2025-2027)، وذلك بمقرّ نادي الخرّيجين بالجفير.

وستشهد الجمعية العمومية استعراض التقريرين الأدبي والمالي، وانتخاب الأعضاء الثمانية الجدد من بين 10 مترشحين.

وأعلنت لجنة «فحص وتدقيق طلبات الترشح»، الجمعة، اسبتعاد 3 أسماء غير مستوفية للشروط، منها مترشحان لعضوية مجلس الإدارة، ومترشح لرئاسة مجلس الإدارة ليبقى عيسى الشايجي رئيس هيئة التحرير في صحيفة الايام مترشحًا وحيدًا لمقعد الرئاسة. أما المتنافسون الـ 10 على مقاعد مجلس الإدارة الثمانية فهم «هند أحمد كرم، رشا الإبراهيم، لولوة بودلامة، ياسمين العقيدات، راشد الحمر، محمد بحر، سعيد محمد، فيصل العلي، سعود الجودر، ومنصور شاكر».

ومساء الخميس، أصدرت «لجنة فحص وتدقيق طلبات الترشح» تصريحًا تضمّن شرحًا تفصيليًا حول نتائج عملها واستبعاد الطلبات الثلاثة.

وجاء في التصريح الصحفي: «اجتمع أعضاء لجنة فحص وتدقيق طلبات المترشحين والمترشحات لرئاسة وعضوية مجلس إدارة جمعية الصحفيين البحرينية، وهم: طارق راشد العامر وعلي منصور القميش وريّان عبدالله العيسي، في مقر جمعية الصحفيين مساء الخميس، حيث قامت اللجنة بالتحقق من صحة طلبات الترشح واستيفائها لشروط العضوية والترشح التي نص عليها النظام الأساسي».

وعن استبعاد المترشح الآخر لرئاسة الجمعية، قالت اللجنة في بيانها: «بعد التحقق، تبيّن للجنة أن الأستاذ علي صالح، والذي تقدّم للترشح لمنصب رئيس جمعية الصحفيين، قد توقف منذ فترة طويلة عن ممارسة مهنة الصحافة بصورة أساسية ومنتظمة في الصحافة ووسائل الإعلام، مما يفقده شرط العضوية الوارد في المادة (9) الفقرة (1) من النظام الأساسي، والتي تنص على أن يُقبل في عضوية الجمعية كل صحفي مارس الصحافة بصفة أساسية ومنتظمة في صحيفة يومية أو مجلة دورية أو أي وسيلة إعلامية في البحرين أو وكالة أنباء صحفية، أو يعمل مراسلاً لإحدى وكالات الأنباء أو الصحف العربية أو الأجنبية».

وأضافت اللجنة: «هذا التوقف يتعارض أيضًا مع نص المادة (10) من النظام الأساسي، والتي تشترط أن يكون الصحفي قد مارس الصحافة بشكل احترافي في دولة البحرين لمدة لا تقل عن سنة واحدة في أحد المجالات المذكورة في المادة (9)».

وتابعت: «كما تبيّن للجنة أن المرشح الأستاذ علي صالح لم يطلب تجديد اشتراكه ولم يسدد رسوم الاشتراك لسنوات طويلة، وحتى اليوم، وهو ما يُعد فقدانًا لشرط العضوية وفق المادة (18) الفقرة (6) من النظام الأساسي، وبناءً عليه، قررت اللجنة شطب اسم الأستاذ علي صالح من كشوف الترشح لانتخابات الجمعية، لفقدانه شروط العضوية والترشح، وذلك استنادًا إلى المواد (9)، (10)، و(18/6) من النظام الأساسي لجمعية الصحفيين البحرينية، وبذلك يبقى الأستاذ عيسى الشايجي المرشح الوحيد لمنصب رئيس جمعية الصحفيين».

وعلى صعيد تدقيق طلبات الترشح لمجلس الإدارة، قالت اللجنة إنه «وبعد الفحص والتدقيق، تبيّن أن المترشحة مريم أنور أحمد والمترشحة مروة خميس العكراوي لا تنطبق عليهما شروط الترشح، وذلك استنادًا إلى المادة (9) الفقرة (1) من النظام الأساسي، وعلى إثر ذلك، قررت اللجنة شطب اسميهما من كشوف المترشحين». وأضافت: «وبذلك، تنحصر المنافسة على المقاعد الثمانية لعضوية مجلس إدارة جمعية الصحفيين بين كلٍّ من: هند أحمد كرم، رشا الإبراهيم، لولوة بودلامة، ياسمين العقيدات، راشد الحمر، محمد بحر، سعيد محمد، فيصل العلي، سعود الجودر، ومنصور شاكر». وكانت الجمعية قد أعلنت موعد عقد الجمعية العمومية منذ الثالث والعشرين من شهر يوليو الماضي، وبدأت باستقبال طلبات الترشح في مطلع الشهر الجاري.

وأُغلق باب الترشح الأربعاء الماضي، بعد تقدّم حوالي 13 شخصًا لطلباتهم لعضوية مجلس الإدارة، ومترشحين اثنين للرئاسة.

ونشرت الجمعية، في وقت سابق، التقريرين الأدبي والمالي في الموقع الإلكتروني للجمعية، كما أهابت بالأعضاء الذين لم يسدّدوا اشتراكاتهم إلى المبادرة بتسديد المستحقات المترتبة عليهم؛ حتى يتسنى لهم ممارسة حقوق العضوية.

واستعرضت الجمعية في التقرير الأدبي أنشطة وإنجازات الجمعية خلال الفترة من 3 يوليو 2023 وحتى 5 يونيو 2025، بما في ذلك اجتماعات مجلس الإدارة، والزيارات الرسمية، والمشاركات الخارجية، والاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وبرامج التدريب المهني، والفعاليات الوطنية والمبادرات الإعلامية.

وتناول التقرير النشاط الكبير الذي قامت به خلال العامين المنصرمين في كافة المستويات المهنية والتنظيمية والإعلامية، حيث عمل مجلس الإدارة المنتخب على تفعيل استراتيجية شاملة ركزت على تطوير العمل الصحفي وتعزيز دور الجمعية كجهة مهنية فاعلة في الساحة الوطنية والخليجية والعربية والدولية.