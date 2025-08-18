إيلاف من واشنطن: على الرغم من أهمية وحساسية قمة ترامب - زيلينسكي، وتأثيرها في السلام العالمي، واستقرار العالم اقتصادياً، إلا أن ما يتعلق بانتقام الرئيس الأوكراني، وثأره من "إهانة اللقاء السابق" كان هو الهاجس الحاضر بقوة، والمادة الأكثر جاذبية للجميع سواء الإعلام أو ملايين المتابعين حول العالم.

وفي موقف لا يخلو من "الانتقام" أحرج الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الصحفي الذي سأله في زيارته السابقة للبيت الأبيض في شهر فبراير (شباط) الماضي عن سبب عدم ارتدائه البدلة.

ويبدو أن زيلينسكي تدارك "خطأ البدلة" هذه المرة، وارتدى جاكيت أسود، الأمر الذي دفع الصحفي ذاته للثناء على مظهره الأنيق، كما أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أيد الصحفي أيضا، وقال أنه أخبر زيلينسكي عن أناقته في هذه المرة، وهو اعتذار مبطن من الرئيس الأميركي عما حدث في قمة فبراير (شباط).

إلا أن زيلينسكي استغل الموقف ليقول للصحفي: "هذه نفس البدلة التي لبستها أنت في المؤتمر الماضي". وهنا انفجر الجميع في الضحك، وبدا الرئيس الأوكراني أكثر سعادة بما قاله وما فعله هذه المرة.

يذكر أنه في القمة السابقة، سأله الصحفي حينها: "لماذا لا ترتدي بدلة؟ أنت في أعلى منصب في بلادك وترفض ارتداء بدلة. هل تملك بدلة؟ كثير من الأميركيين يرون أن هذا تصرف غير محترم تجاه مكانتك، أنت في البيت الأبيض". ورد زيلينسكي حينها ساخراً بأنه سيرتدي "الزي الرسمي" بعد انتهاء الحرب.