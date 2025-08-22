شهدت مدينة السليمانية بإقليم كردستان العراق، فجر الجمعة، اشتباكات بين القوات الأمنية الكردية وأنصار رئيس حزب الجبهة الشعبية، لاهور شيخ جنكي، عقب صدور مذكرة توقيف بحقه على خلفية تهم تتعلق بـ"التآمر لزعزعة الاستقرار". وأسفرت المواجهات عن سقوط قتلى وجرحى من عناصر الأمن، قبل أن يُعتقل جنكي مع شقيقيه بولاد وآسو.

من جهته، دعا الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان، إلى اتخاذ إجراءات قانونية وقضائية وفقاً للدستور، بعد الأحداث التي شهدتها محافظة السليمانية.

وشدد النعمان، في بيان، على ضرورة تنفيذ هذه الإجراءات "بحيادية تامة وشفافية كاملة"، بعيدًا عن أي مظاهر مسلحة أو محاولات لترهيب المواطنين، وبما يضمن "صون كرامة الإنسان وحفظ حقوقه".

أما رئاسة حكومة إقليم كردستان العراق، فقد أكدت في بيان على ضرورة "إنهاء المشاكل والصراعات عبر القانون وبعيدًا عن العنف"، وشددت في بيانها على "سيادة القانون وحماية أمن واستقرار المدينة وأرواح وممتلكات المواطنين".

في المقابل، طالب حزب الجبهة الشعبية، الذي يترأسه جنكي، القنصليات والممثليات الدبلوماسية، والحكومة الاتحادية، وحكومة إقليم كردستان بعدم الصمت إزاء ما وصفه بـ"العمل الإرهابي" الذي تعرض له رئيس الحزب، لاهور شيخ جنكي، محملاً رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، بافل طالباني، شخصياً المسؤولية عن سلامته.

وقال حزب الجبهة الشعبية، في بيان، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الكردية، إن "جنكي في عهدة رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني شخصياً".

من هو لاهور شيخ جنكي؟

لاهور شيخ جنكي المعروف أيضاُ باسم، لاهور طالباني أو شيخ لاهور، هو سياسي وقائد أمني بارز في إقليم كردستان العراق، ينتمي إلى عائلة آل طالباني السياسية الشهيرة.

وقد وُلد عام 1975 في بلدة كويا بمحافظة أربيل، ويحمل الجنسيتين العراقية والبريطانية، وتلقى تعليمه في بريطانيا، حيث تخرج في جامعة غرينتش، وهو ابن عم رئيس الاتحاد الوطني الحالي بافل طالباني، ابن مؤسس الاتحاد الوطني ورئيس الجمهورية العراقية الأسبق بعد عام 2003 جلال طالباني.

لماذا يعد شيخ جنكي شخصية هامة في المجال الأمني؟

بدأ لاهور شيخ جنكي مسيرته في المجال الأمني مطلع الألفية الجديدة. كما أسس شيخ جنكي عدة مؤسسات ووحدات عسكرية وأمنية، كان أبرزها قوة مكافحة الإرهاب عام 2002 بدعم كل من القوات الخاصة الأمريكية ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية. وأسس كذلك قوات العقرب كوحدة خاصة.

وتولى جنكي، لاحقاً، إدارة جهاز الاستخبارات التابع للاتحاد الوطني الكردستاني المعروف باسم "وكالة زانياري". كما أنه لعب دوراً هاماً في الحرب ضد ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية، وخاصة في جبهات كركوك، ومخمور، وديالى وأطراف أربيل.

لماذا انشق عن الاتحاد الوطني الكردستاني؟

سياسياً، برز اسم لاهور شيخ جنكي بشكل كبير بعد وفاة الرئيس جلال طالباني، إذ اُنتخب في فبراير/شباط 2020 رئيساً مشاركاً للاتحاد الوطني الكردستاني إلى جانب ابن عمه بافل طالباني، لكن سرعان ما اندلعت خلافات حادة بين الطرفين، انتهت بإقصائه من جميع مناصبه وطرده رسمياً من الحزب عام 2021.

لكنه حاول بعدها، عبر القضاء، استعادة موقعه السياسي، وحصل عام 2023 على حكم بإعادة بعض حقوقه، لكن القيادة ظلت بيد بافل طالباني، وفي يناير/كانون الثاني 2024 أسس حزباً جديداً باسم "الجبهة الشعبية" بعد حصوله على ترخيص رسمي من وزارة الداخلية العراقية.

ما الانتخابات التي شارك فيها سياسياً؟

شارك حزبه، الجبهة الشعبية، في انتخابات برلمان إقليم كردستان التي جرت في 20 أكتوبر/تشرين الأول عام 2024، بترشيح 115 شخصاً في مختلف محافظات الإقليم.

وخلال حملته الانتخابية، دعا لاهور أنصاره إلى إنهاء هيمنة الحزبين التقليديين، ووصف يوم التصويت بأنه "يوم تاريخي".

كما سبق وأن أعلن في يناير/كانون الثاني 2024 عزمه خوض الانتخابات سواء عبر تحالف أو كحزب مستقل، وحاول قبلها، في عام 2023، الدفع نحو تشكيل قائمة كردية موحدة في انتخابات مجالس المحافظات العراقية، لكنه انسحب بعد رفض الفكرة من قبل بقية القوى الكردية.