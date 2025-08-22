إيلاف من نيويورك: حصلت ممرضة أميركية في فلوريدا، والتي يزعم أن زوجها "دخل" وأمسك بها وهي تعتدي جنسياً على ابنه البالغ من العمر 15 عامًا على صفقة إقرار بالذنب من شأنها "تخفيف" عقوبة سجنها بشكل كبير.

تم توجيه اتهامات في البداية إلى أليكسيس فون ييتس، 35 عامًا، بالانخراط في "نشاط جنسي غير قانوني" مع قاصر بعد أن ادعى زوجها فرانك أنه ضبط زوجته "متلبسة" مع ابنه.

ومع ذلك، فإن الممرضة السابقة، التي فقدت رخصتها الطبية بعد هذا الاعتداء الجنسي، أقرت بالذنب في تهمة أقل خطورة وهي الاعتداء الفاحش والفاسق خلال جلسة استماع عقدت مؤخرًا، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية.

وقال الادعاء إن أسرة الضحية دعمت الإقرار الذي تم التفاوض عليه لأنه يعني أن الضحية البالغ من العمر 15 عامًا سيتجنب الوقوع في نفس المحنة، وهو الأمر الذي كانوا يخشون أن يعطل علاجه النفسي المستمر.

العقوبات المنتظرة على الممرضة

وبموجب شروط اتفاق الإقرار بالذنب، سوف تقضي فون ييتس عامين في إدارة الإصلاحات، يليه عامان من الرقابة المجتمعية و10 أعوام من المراقبة كمجرم جنسي، بحسب الصحيفة، ويجب عليها أيضًا إكمال 200 ساعة من الخدمة المجتمعية ودفع الغرامات وتكاليف المحكمة.

ومع ذلك، سيتم النطق بالتفاصيل الدقيقة للحكم عليها في سبتمبر (أيلول) عندما يدلي الضحية ووالدته البيولوجية بأقوالهما أمام المحكمة.

تم إطلاق التحقيق بعد أن تلقت الشرطة بلاغًا مجهول المصدر في يوليو (تموز) 2024 - بعد أيام قليلة من وقوع الاعتداء الجنسي المزعوم - والذي "تضمن معلومات تفيد بأن والد الطفل الضحية كان حاضرًا أثناء الحادث".

(الممرضة مع زوجها)

سيناريو الإغواء

وفي ليلة الحادث المزعوم، ورد أنها وضعت طفليها في السرير ثم قضت وقتها مع ابن زوجها البالغ من العمر 15 عامًا في غرفة المعيشة، وفقًا لوثائق المحكمة، وذكرت التقارير أنهما كانا يدخنان سيجارة تحتوي على مادة مادة كيميائية موجودة في نباتات الماريجوانا - وكانا يلعبان ألعاب الفيديو معًا ويشاهدان الأفلام.

ولكن في حوالي الساعة الواحدة صباحًا، قامت زوجة الأب بتشغيل فيلم رعب ثم أنها "أغوت" القاصر - حيث قالت إن الفيلم ممل وعبرت عن مدى "شهوتها"، حسبما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست".

وفي تصريحات أدلى بها للشرطة، زعم الصبي أنها أخبرته أنها تشعر بالإحباط الجنسي لأنها "لم تمارس الجنس لمدة أسبوعين، ثم تعانقا قبل أن يتطور الأمر إلى اتصال فموي، وفي هذه المرحلة، يُزعم أن فون ييتس قالت للصبي: "أتمنى لو كنت في الثامنة عشرة، لأنك لست كبيرًا بما يكفي".وبعد ذلك، قامت فون ييتس بـ"خلع" ملابسها الداخلية قبل أن يحدث الاتصال الجنسي، وفقًا للإفادة.

وفي هذا الوقت تقريبًا، عاد الزوج والأب فرانك إلى المنزل من العمل، ويُزعم أنه وجد زوجته وابنه على الأريكة دون ملابس.

وقال الصبي للمحققين كيف انفتح باب المرآب أثناء وقوع الهجوم المزعوم، لكن الصبي قال إنهم لم يتوقفوا، ودخل فرانك وهو يصرخ "ماذا يحدث بحق الجحيم؟"، حسبما ذكرت صحيفة "ميل أونلاين".

ويقال إنه بدأ بعد ذلك في رمي الأشياء، قبل أن يصف فون ييتس بـ "القحبة" ويتهمها بأنها "مفترسة للأطفال"، وهرب الصبي البالغ من العمر 15 عامًا من المنزل، لكنه سمع فون ييتس تخبر والده أن ابنه يشبهه تمامًا "عندما كان أصغر سنًا"، وفقًا للإفادة الأصلية، وأضافت الصحيفة أن فون ييتس ستقضي عامين في إدارة الإصلاحات، يليهما عامين من الرقابة المجتمعية وعشر سنوات من المراقبة على مرتكبي الجرائم الجنسية.

وكان من المقرر أن يدلي الضحية بشهادته بشأن الحادث عبر مكالمة زووم، لكنه نجا من هذه الخطوة نتيجة لاتفاقية الإقرار بالذنب.