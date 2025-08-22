إيلاف من القدس: تخطط إسرائيل لاحتلال مدينة غزة والسيطرة عليها بالكامل، فما هي الالتزامات القانونية المترتبة على ذلك؟ حيث تتحرك الحكومة والقوات الإسرائيلية حالياً بخطى ثابتة نحو تنفيذ خططها للسيطرة على مدينة غزة ، وقد بدأ الجيش الإسرائيلي فعلياً في عملية استدعاء 60 ألف جندي احتياطي للمشاركة في الهجوم الجديد أو دعمه.

وفي إطار العملية التي أطلق عليها اسم "عربات جدعون"، يعتزم جيش الدفاع الإسرائيلي إخلاء مدينة غزة من سكانها المقدر عددهم بمليون نسمة ونقلهم إلى الجنوب من ممر نتساريم، بين مدينتي خان يونس ورفح في جنوب غزة.

إن مثل هذه العملية المعقدة، سواء للسيطرة على مدينة غزة أو لنقل مثل هذا العدد الهائل من السكان، سوف تثير حتماً تساؤلات حول الالتزامات القانونية لإسرائيل تجاه السكان المدنيين في غزة وشرعية العملية نفسها.

الاحتلال الحربي

وبموجب قوانين النزاع المسلح، يجوز للدول أن تحتل أراضٍ أجنبية في سياق النزاع المسلح، وهي في الواقع ظاهرة شائعة في الحرب، ويشير الدكتور عيران شامير بورير، مدير مركز الأمن والديمقراطية في معهد الديمقراطية الإسرائيلي والرئيس السابق لقسم القانون الدولي في جيش الدفاع الإسرائيلي، إلى أن الاحتلال يُعتبر فعلياً إذا وقعت منطقة ما تحت "السيطرة الفعلية" لقوة معادية.

ويوضح أن "السيطرة الفعالة" تعني وجود "قوات على الأرض" من حيث تواجد القوات في الأراضي المعنية، وفي الوقت نفسه، يجب أن تكون القوة المعادية قادرة على ممارسة الحكم على الأراضي، ويجب ألا تمتلك الحكومة السابقة هذه القدرة بعد الآن.

وفي شهر مارس (آذار) من هذا العام، قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بأن إسرائيل لم تكن قوة احتلال في غزة في ذلك الوقت، لأنها لم تكن تملك القدرة على حكم القطاع، ولأن حماس كانت لا تزال قادرة على ممارسة حكمها على سكان غزة.

إسرائيل تسيطر على 75% من أراضي غزة

تسيطر إسرائيل اليوم على نحو 75% من أراضي غزة، لكن معظم الأراضي التي تسيطر عليها حاليًا لا تضم ​​أي مدنيين فلسطينيين تقريبًا. ويتركز معظم المدنيين في منطقة المواصي الإنسانية جنوبًا، ومدينة غزة شمالًا، ومحافظة دير البلح وسط القطاع.

ويقول شامير بورير إنه حتى اليوم، تستطيع إسرائيل أن تزعم أنها ليست محتلة للمناطق التي يتواجد فيها سكان غزة حالياً، لأن حماس لا تزال تمارس سيطرة حكومية فعالة على المراكز السكانية، وتسيطر على جوانب الحياة المدنية هناك.

ومع ذلك، أشار إلى أن حججًا قانونية أخرى تُشير إلى أن سيطرة إسرائيل على مساحات واسعة من أراضي غزة، بالإضافة إلى جميع منافذ الدخول والخروج من وإلى القطاع، تُعتبر فعليًا قوة احتلال في غزة. وهذا هو موقف دول مثل المملكة المتحدة.

ويبدو أن قرار مجلس الوزراء الصادر في السابع من أغسطس (آب) يوجه جيش الدفاع الإسرائيلي إلى إقامة "سيطرة عملياتية" على مدينة غزة، بدلاً من احتلالها، ربما في محاولة لتجنب الاعتراف بالمسؤوليات القانونية التي تقع على عاتق إسرائيل والتي تأتي مع وضع القوة المحتلة.

وفي مقال كتبه لمدونة "جاست سيكيوريتي" القانونية، قال البروفيسور إلياف ليبليش من كلية الحقوق بجامعة تل أبيب عن قرار مجلس الوزراء باحتلال غزة بالكامل إن "الادعاء بأن المرء يستطيع "الاستيلاء" على الأراضي - أو تحقيق "السيطرة العملياتية" عليها - دون احتلالها، هو هراء".

وأشار أيضاً إلى أن نتانياهو صرح مراراً وتكراراً أن جزءاً من العملية المخطط لها هو إزالة حماس من السلطة، لكنه أشار إلى أن إسرائيل من خلال القيام بذلك ستكون في الواقع تستوفي شروط الاحتلال الحربي.

الالتزامات القانونية للاحتلال

إن مسألة ما إذا كان الاحتلال قد تم إنشاؤه بالمعنى القانوني هي مسألة بالغة الأهمية، لأنه إذا تم اعتبار الدولة أنها تحتل أرضاً، فإن مسؤولياتها القانونية تجاه السكان المدنيين الخاضعين لسيطرتها أكبر بكثير من التزاماتها تجاه هؤلاء السكان باعتبارها ببساطة طرفاً متحارباً.

في حالة الاحتلال، تقع على عاتق القوة المحتلة واجب قانوني يتمثل في توفير احتياجات السكان المدنيين الخاضعين لسيطرتها وضمان الأمن والنظام العام.

بالنسبة لإسرائيل في حربها الحالية، فإن هذا يشمل في المدى القريب المسؤولية القانونية عن توفير الغذاء والمياه والمأوى والخدمات الطبية وغيرها من الاحتياجات الحرجة للسكان المدنيين في غزة، بما في ذلك من مواردها الخاصة إذا لزم الأمر.

وعلى المدى الأبعد، سوف يشمل ذلك الوفاء بجميع مسؤوليات السلطات الوطنية والبلدية، بدءاً من التعليم والصرف الصحي إلى تنظيم الاقتصاد والتجارة.

إن هذا يقارن بالالتزامات القانونية بموجب قوانين النزاع المسلح عندما لا يكون هناك احتلال حربي، عندما يكون الطرف المتحارب ملزماً فقط بـ "السماح وتسهيل " توفير الإمدادات الغذائية والطبية من قبل أطراف ثالثة للسكان المدنيين، مع مراعاة شروط معينة تهدف إلى منع قوات العدو من الاستفادة من مثل هذه المساعدات، ولا يتحمل المسؤولية النهائية عن إمداداتها.

وبموجب اتفاقية جنيف الرابعة، التي وقعت عليها إسرائيل، يجب السماح بمرور جميع الإمدادات الطبية بحرية إلى الأراضي الخاضعة لسيطرتها، على الرغم من أن المعاهدة تنص على أن تسهيل وصول الغذاء إلزامي فقط للأطفال دون سن 15 عاماً، والأمهات الحوامل، و"حالات الأمومة".

ولكن المادة 70 من البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية، والذي لا تنضم إسرائيل إليه، ينظر إليها على نطاق واسع على أنها تشترط توفير الغذاء لجميع المدنيين.

ويشير شامير بورير إلى أنه على الرغم من أن إسرائيل ليست من الدول الموقعة على البروتوكول الإضافي الأول، فإنها أشارت في إجراءات المحكمة إلى أنها تعتبر الجانب الأساسي من المادة 70 يعكس القانون العرفي الدولي، وهو مجموعة من القوانين الناشئة عن "الممارسة العامة المقبولة كقانون" وقواعد القانون الدولي.

سيطرة وليس احتلال

وكان المسؤولون العسكريون الإسرائيليون ووزراء الحكومة حريصين على عدم وصف العملية المرتقبة ضد مدينة غزة بأنها خطة "لاحتلالها"، واستخدموا بدلاً من ذلك عبارة "السيطرة"، ويرجع ذلك على الأرجح إلى العواقب القانونية للاحتلال الرسمي.

أشارت النائبة العامة غالي بهاراف-ميارا إلى هذه المسألة عندما اتخذ مجلس الوزراء قرارًا في 8 أغسطس (آب) بغزو قطاع غزة بأكمله، مُبلغةً نتانياهو أن هذا سيجعل إسرائيل مسؤولة عن احتياجات القطاع بأكمله. ردّ رئيس الوزراء، مُخاطبًا النائب العام، بأن النية هي مجرد "السيطرة" على القطاع، وليس "احتلاله".

وزعم ليبليش في مقاله أن استخدام نتانياهو لمصطلح "السيطرة" يهدف على وجه التحديد إلى إقامة "احتلال لأقصى حد ممكن من الأراضي مع أقل عدد ممكن من المدنيين".

وأضاف أن "غياب المدنيين عن الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل هو نتيجة لتصرفات إسرائيل من أجل الادعاء بأنه لا يوجد احتلال أصلا".

وفي هذا السياق، كتب ليبليش: "في حين أن هذا الأمر غير مقبول من الناحية القانونية، فإنه يشكل جزءاً من خطاب سياسي أوسع نطاقاً يهدف إلى إنكار أي مسؤولية عن حياة المدنيين في غزة".

العواقب القانونية لإجلاء المدنيين

وتعتزم إسرائيل إخلاء سكان غزة المدنيين إلى مناطق لا تسعى إلى فرض سيطرة فعالة عليها، الأمر الذي من شأنه أن يساعد في الحد من الخسائر في صفوف المدنيين خلال الهجوم اللاحق هناك، ومن شأنه أيضاً أن يعزز ادعاءاتها بأنها لا تحتل السكان المدنيين وبالتالي لا تتحمل المسؤوليات القانونية الأوسع الناشئة عن قانون الاحتلال.

لكن شامير بورير قال إن هناك رغم ذلك التزاما قانونيا على إسرائيل بعدم خلق حالة من الظروف الإنسانية المزرية التي تجعل نحو مليون شخص تم إجلاؤهم من مدينة غزة بلا إمدادات كافية من الغذاء والمأوى والدواء.

وأكد أن "هناك التزاما بتسهيل تقديم المساعدات. إذا كنت تنقل الغزيين إلى مكان لا يستطيعون فيه الحصول على المساعدات، فإنك قد تنتهك هذه القوانين".

"إن إسرائيل سوف تعرض نفسها لاتهامات موجهة إليها بالفعل بأنها تعمل عمداً على خلق ظروف إنسانية مزرية." وقد اكتسبت هذه الاتهامات ثقلاً إضافياً في ضوء التعليقات التي أدلى بها كبار وزراء الحكومة الإسرائيلية في الأشهر الأخيرة حول نية خلق ظروف إنسانية صعبة لإجبار سكان غزة على الهجرة. ومن المرجح أن يشكل هذا الأمر نزوحا قسريا.

التهجير إلى الجنوب

في مايو (أيار) من هذا العام، قال زعيم حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش إن نية الحكومة هي "تركيز" سكان غزة في جنوب القطاع حيث سيتم حصرهم في منطقة "إنسانية".

وقال سموتريتش في ذلك الوقت: "سيكونون يائسين تمامًا، وسيدركون أنه لا يوجد أمل ولا شيء يبحثون عنه في غزة، وسيبحثون عن الانتقال لبدء حياة جديدة في أماكن أخرى".

وبحسب ما ورد، أدلى رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بتعليقات مماثلة بشأن تدمير جيش الدفاع الإسرائيلي لمخزون المساكن في غزة خلال العمليات، حيث قال في جلسة مغلقة للجنة الخارجية والدفاع في الكنيست -وفقا لتقارير إعلامية- "نحن ندمر المزيد والمزيد من المنازل، وليس لديهم الغزيون مكان يعودون إليه"، وأضاف: "النتيجة المتوقعة الوحيدة هي رغبة سكان غزة في الهجرة خارج القطاع".

وعلى الأقل علناً، قال نتانياهو إن نقل السكان إلى الجنوب سيتم من أجل سلامة وحماية المدنيين في غزة، وهو ما تسمح به اتفاقية جنيف الرابعة.

تدابير التجنب

ويبدو أن إسرائيل تبذل بعض الجهود لتجنب وضع قد يؤدي إلى تعميق الأزمة الإنسانية في غزة إذا ما قامت بإخلاء السكان المدنيين من مدينة غزة.

تم تجديد توفير الخيام ومعدات الإيواء لغزة في بداية هذا الأسبوع، "كجزء من استعدادات جيش الدفاع الإسرائيلي لنقل السكان من مناطق القتال إلى جنوب قطاع غزة لحمايتهم".

ولم يُسمح بإدخال مثل هذه المواد إلى القطاع خلال الأسابيع الـ26 الماضية.

وبدأ ضباط الاتصال الإسرائيليون في غزة بإبلاغ المسؤولين الطبيين ومنظمات الإغاثة في الجزء الشمالي من القطاع هذا الأسبوع "بالاستعداد لحركة السكان إلى جنوب قطاع غزة"، بما في ذلك نقل المعدات الطبية إلى تلك المنطقة.

كما تم تكثيف تقديم المساعدات إلى غزة خلال الشهرين الماضيين، على الرغم من أنها لا تزال أقل بكثير من مستويات المساعدات المسموح بها خلال عام 2024، مع إصرار الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة على أن الوضع الإنساني في القطاع لا يزال خطيرا.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يوم الأربعاء إن تلبية احتياجات المأوى الحالية لسكان غزة سوف تتطلب دخول نحو 3500 شاحنة محملة بالخيام والأقمشة المشمعة والمستلزمات المنزلية الأساسية، دون الأخذ في الاعتبار المزيد من النزوح من مدينة غزة.

وأضافت أوتشا أن خطة الاستيلاء على مدينة غزة "ستكون لها آثار إنسانية مروعة على الأشخاص المنهكين بالفعل، والذين يعانون من سوء التغذية، والثكالى، والنازحين، والمحرومين من الأساسيات اللازمة للبقاء على قيد الحياة".

وحذرت من أن هذه العملية هي "وصفة لكارثة أخرى"، وقالت إنها قد ترقى أيضا إلى مستوى "النقل القسري".

أعدت "إيلاف" هذه المادة نقلاً عن "تايمز أوف إسرائيل"