لاقت وفاة الشاعر السعودي الشاب، سعود بن معدي القحطان، إثر انزلاقه من مرتفع جبلي في سلطنة عمان الاثنين، تفاعلاً واسعاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وينحدر القحطاني من منطقة القحطة في الباحة، واشتهر بأسلوب شعري متفرّد يجمع بين الأصالة وروح الحداثة، ما أكسبه شعبية واسعة، حيث قدّم أكثر من 15 مجموعة شعرية، وشارك في كبرى المهرجانات والأمسيات، تاركاً خلفه إرثاً أدبياً.

وذكر حساب يحمل اسم الشاعر على منصة إكس، أن الشاعر تزوج في آذار/مارس الماضي.

1446/9/7 هـ

الحمدالله الذي بنعمته تُساق الأرزاق، وبكرمِه تُؤلف القلوب، تم بحمدالله عقد قراني على من اختاره الله لي



اشكر كل من بارك ❤️ pic.twitter.com/OFSwVHl5IC — سعود القحطاني 🇸🇦 (@SAUD_alqhtani9) March 8, 2025

وتداول ناشطون فيديو للشاعر السعودي قبل حادثة سقوطه ووفاته.

ونشر الدفاع المدني في عُمان عبر حسابه الموثق على منصة إكس، إنه تعامل مع حادثة سقوط سائح من هواة التسلق، من على سفح جبل سمحان في ولاية مرباط، مما عرضه لإصابات بليغة أدت لوفاته.

وجبل سمحان واحد من سلاسل ثلاث تشكل جبال ظفار، وهو أعلى جبل في هذه السلاسل. ويصنف جبل سمحان كمحمية طبيعية تمتد على مساحة 4.5 ألف كيلو متر مربع. وهو من أعقد التضاريس الجبلية وأكثرها انحداراً في سلطنة عُمان.

يشار إلى أن جبل سمحان يجتذب سنوياً العديد ممن يعشقون المغامرة والطبيعة، خاصة خلال موسم الخريف.

تعاملت فرق الإنقاذ والإسعاف بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة ⁧#ظفار، بالتعاون مع عددٍ من المواطنين، مع حادث سقوط أحد السواح من هواة التسلق الجبلي إثر انزلاقه من على سفح منطقة مرتفعة في جبل سمحان بولاية ⁧#مرباط، مما تسبب في تعرضه لإصابات بليغة أدت إلى وفاته. pic.twitter.com/60eCVEGnqK — الدفاع المدني والإسعاف - عُمان (@CDAA_OMAN) August 18, 2025

ونقلت صحيفة عكاظ السعودية الخميس، خبر تشييع القحطاني في المملكة العربية السعودية وسط "جموع غفيرة".

كتب حساب نور الهاجري عبر منصة إكس: "سبحان من وضع له القبول والمحبة في قلوب الخلق...".

رحمة الله عليه وربط الله على قلوب أهله وذويه

سبحان من وضع له القبول والمحبة في قلوب الخلق في الارض

وبإذن الله في السماء



#سعود_بن_معدي_القحطاني — Nooralhajri04 (@nooralhajri04) August 21, 2025

كما نشر حساب طلال العنزي على منصة إكس أيضاً، كلمة لوالد الشاعر القحطاني قبل دفنه.