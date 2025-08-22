لاقت وفاة الشاعر السعودي الشاب، سعود بن معدي القحطان، إثر انزلاقه من مرتفع جبلي في سلطنة عمان الاثنين، تفاعلاً واسعاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وينحدر القحطاني من منطقة القحطة في الباحة، واشتهر بأسلوب شعري متفرّد يجمع بين الأصالة وروح الحداثة، ما أكسبه شعبية واسعة، حيث قدّم أكثر من 15 مجموعة شعرية، وشارك في كبرى المهرجانات والأمسيات، تاركاً خلفه إرثاً أدبياً.

وذكر حساب يحمل اسم الشاعر على منصة إكس، أن الشاعر تزوج في آذار/مارس الماضي.

وتداول ناشطون فيديو للشاعر السعودي قبل حادثة سقوطه ووفاته.

https://twitter.com/SaudiNews50/status/1957796523065954741?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1957796523065954741%7Ctwgr%5E69e34fe1a7f639d82a9c909de5eee927e80c1326%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fadennews.net%2F166232

ونشر الدفاع المدني في عُمان عبر حسابه الموثق على منصة إكس، إنه تعامل مع حادثة سقوط سائح من هواة التسلق، من على سفح جبل سمحان في ولاية مرباط، مما عرضه لإصابات بليغة أدت لوفاته.

وجبل سمحان واحد من سلاسل ثلاث تشكل جبال ظفار، وهو أعلى جبل في هذه السلاسل. ويصنف جبل سمحان كمحمية طبيعية تمتد على مساحة 4.5 ألف كيلو متر مربع. وهو من أعقد التضاريس الجبلية وأكثرها انحداراً في سلطنة عُمان.

يشار إلى أن جبل سمحان يجتذب سنوياً العديد ممن يعشقون المغامرة والطبيعة، خاصة خلال موسم الخريف.

ونقلت صحيفة عكاظ السعودية الخميس، خبر تشييع القحطاني في المملكة العربية السعودية وسط "جموع غفيرة".

كتب حساب نور الهاجري عبر منصة إكس: "سبحان من وضع له القبول والمحبة في قلوب الخلق...".

كما نشر حساب طلال العنزي على منصة إكس أيضاً، كلمة لوالد الشاعر القحطاني قبل دفنه.