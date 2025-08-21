إيلاف من القاهرة: توجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، إلى المملكة العربية السعودية تلبية لدعوة من الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة ورئيس مجلس الوزراء.

وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر بأن زيارة الرئيس تأتي في إطار العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع بين مصر والمملكة العربية السعودية، وتجسيدًا لحرص القيادتين على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، إلى جانب التنسيق والتشاور المستمر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن المباحثات بين الرئيس السيسى وولي العهد السعودي، والمقرر عقدها بمدينة نيوم، سوف تتناول سبل دعم وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والتنموية.

كما سيبحث الزعيمان مستجدات الأوضاع في المنطقة، وفي مقدمتها تطورات الحرب في قطاع غزة، إلى جانب الملفات المتعلقة بلبنان وسوريا والسودان وليبيا واليمن، فضلاً عن أمن البحر الأحمر.

ترحيب شعبي

من جهة أخرى وبعيداً عن اللقاء الرسمي بين قيادات المملكة العربية السعودية ومصر، والملفات السياسية والاقتصادية التي يتم بحثها، وهي ملفات مصيرية، وتصب في مصلحة الجانبين، فإن هناك تفاؤل تلقائي على المستوى الشعبي في البلدين بأن تتوقف مهاترات السوشيال ميديا بين نشطاء ومغردين في كلا الجانبين، وهي المهاترات والتجاذبات التي بلغت أعلى مراحلها خلال الأسابيع والأشهر الماضية، لأسباب بدت مجهولة، كما أن العلاقات على مستوى القيادات تتميز دائماً بالاحترام المتبادل.

الكاتب السعودي عبد اللطيف بن عبد الله آل الشيخ كتب عبر منصة X:"ترحب المملكة العربية السعودية بفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في زيارته الكريمة إلى بلده الثاني، حيث يحلّ ضيفًا مكرّمًا لدى سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله.

و تأتي هذه الزيارة تأكيدًا على عمق العلاقات التاريخية و الاستراتيجية بين المملكة و مصر، و التي تتجاوز الأطر التقليدية إلى شراكة راسخة تقوم على الثقة المتبادلة و المصالح المشتركة، خدمةً لقضايا الأمتين العربية و الإسلاميةk إن ما يجمع الرياض بالقاهرة أكبر من أي محاولات تشويه أو مزايدات إعلامية ، فالعلاقة متينة في جذورها، راسخة في حاضرها، و ماضية بثقة نحو مستقبل مشترك يقوم على التعاون و التكامل.

من جانبه علق الإعلامي عمرو أديب على زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، إلى المملكة العربية السعودية، وقال أديب عبر حسابه بمنصة «إكس»: «من أجمل الصور أن نراكم دائما معا. مصر والسعودية أساس كل تقدم واستقرار في عالمنا العربي المضطرب».

وأضاف: «حكمة القادة دائما فوق كل شيء. سعادة الشعبين اليوم لا توصف وحالة ارتياح كبيرة. أهلا وسهلا بقائد مصر في ضيافة شقيقه قائد المملكة. في حماية الله دائما».

السيسي في السعودية 13 مرة

المملكة العربية السعودية تتصدر قائمة أكثر الدول التي زارها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منذ توليه رئاسة الجمهورية، بـ 13 زيارة مع الزيارة الحالية

- عدد الزيارات إلى السعودية في الفترة الرئاسية الأولى من 2014 حتى 2018 (10 زيارات- الأكثر بين 36 دولة زارها)

- عدد الزيارات إلى السعودية في الفترة الرئاسية الثانية من 2018 حتى يونيو (حزيران) 2024 (زيارتان)

- 13 زيارة هي مجموع زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي للسعودية خلال 10 سنوات وتعد (الدولة الأكثر زيارة)

