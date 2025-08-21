إيلاف من لندن: أعلنت المملكة المتحدة عن فرض عقوبات على شبكات تُمكّن أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار.

صرح وزير شؤون الشرق الأوسط بوزارة الخارجية البريطانية، هاميش فالكونر: اليوم، تُعلن المملكة المتحدة عن عقوبات على من يعملون لصالح إيران، مما يُؤجج محاولاتها لتقويض الاستقرار في الشرق الأوسط والأمن العالمي.

وأضاف بأن اعتماد إيران على عائدات شبكاتها التجارية والمنظمات المرتبطة بها يُمكّنها من تنفيذ أنشطتها المزعزعة للاستقرار، بما في ذلك دعم وكلائها وشركائها في جميع أنحاء المنطقة، وتسهيل التهديدات الحكومية على الأراضي البريطانية.

وقال: لهذا السبب، اتخذت هذه الحكومة خطوات لفضح هذا السلوك وتوجيه رسالة واضحة إلى من يعملون لصالح إيران. ويظل تعطيل نفوذ إيران الخبيث والحفاظ على سلامة الشعب البريطاني أولويتنا الأولى، مدعومين بخطتنا للتغيير.

خطوة خاسمة

وخلص الوزير فالكونر إلى القول: نحن واضحون في أننا سنواصل محاسبة إيران، وتُمثل عمليات التسميات التي صدرت اليوم خطوة حاسمة في هذا الاتجاه.

وطالت العقوبات الشركات التالية، وهي خاضعة لتجميد الأصول، واستبعاد المديرين: شركة البتروكيماويات التجارية (PCC)، ومجموعة أدميرال، وشركة أوشن ليونيد للاستثمارات، ومجموعة ميلافوس.

وحتى الآن، فرضت المملكة المتحدة عقوبات على أكثر من 450 فردًا وكيانًا إيرانيًا، ردًا على انتهاكات النظام الإيراني لحقوق الإنسان، وبرنامجه النووي، وتأثيره الخبيث على الصعيد الدولي.