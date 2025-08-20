إيلاف من لندن: أعربت عائلة زوجين بريطانيين، محتجزين في إيران بتهمة التجسس، عن "قلقها البالغ" بعد نقلهما إلى "أقسى سجون البلاد".

اعتقل ليندسي وكريغ فورمان في كرمان، وسط إيران، في أوائل يناير/كانون الثاني أثناء رحلة حول العالم بالدراجة النارية. وتنفي عائلتهما بشدة ارتكاب أي مخالفات.

وصرح ابنهما، جو بينيت، لقناة (سكاي نيوز) أن الزوجين، وهما من مقاطعة إيست ساسكس، فُصلا عن السجن الذي كانا يقيمان فيه معًا ونُقلا إلى سجون مختلفة في منطقة طهران.

وأضاف: "نُقل كريغ الآن إلى سجن إيفين... الذي تذكره الكثيرون، وهو معروف بأنه من أقسى السجون، إن لم يكن أقسىها في إيران".

وقال: "هذا زاد من قلقنا لأن... التقارير تُدين... وجود عدة أشخاص في زنزانة واحدة، في ظل اكتظاظ شديد. وهذا ينطبق على والدتي وكريغ. نحن قلقون للغاية على سلامة كريج وأمي، ولكن كريج قلقٌ أكثر في الوقت الحالي.

في منشورٍ حديثٍ على إنستغرام، من حسابٍ يُناضل من أجل إطلاق سراح الزوجين، وُصف الزوجان بأنهما "مواطنان بريطانيان بريئان - رهينتان، وليسا مُجرمين"، ودعا الحكومة البريطانية إلى بذل المزيد من الجهود.

وقال السيد بينيت، الذي تحدث إلى والدته قبل ثلاثة أسابيع: "لقد مرّ 99 يومًا منذ أن قاما بزيارةٍ قنصلية. هذه الزيارات حيويةٌ لهما... الفرصة الوحيدة لشخصٍ مستقلٍّ للاطمئنان على سلامتهما، ومنحهما بعضًا من الحياة الطبيعية. بدونهما، لا نعرف نحن كعائلة ما إذا كانا بأمان".

وقال: "هذا يمنحهما... الطمأنينة، ويمكن أيضًا منحهما أشياءً مثل الملابس، وحزم الرعاية الاجتماعية، ومواد القراءة لتسهيل أيامهما قليلًا".

وأضاف: "نعلم من حديثنا مع مُحتجزين سابقين أن هذه الزيارات كانت بالغة الأهمية لصحتهما النفسية وسلامتهما". وصف السيد بينيت ما كان يُفترض أن تكون رحلة العمر... سرعان ما تحولت إلى كابوس.

الخارجية البريطانية

وعلى صلة، قالت وزارة الخارجية البريطانية إنها "نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد باتهام مواطنين بريطانيين اثنين بالتجسس في إيران. ونواصل إثارة هذه القضية مباشرةً مع السلطات الإيرانية.

وأضافت: "نقدم لهما المساعدة القنصلية ونبقى على اتصال وثيق بأفراد عائلتيهما."

وقالت: تنصح حكومة المملكة المتحدة بعدم السفر إلى إيران، مضيفةً أن المواطنين البريطانيين والبريطانيين-الإيرانيين المزدوجين معرضون لخطر كبير بالاعتقال أو الاستجواب أو الاحتجاز.

يشار ختاما، إلى أنه كان تم إطلاق سراح السيدة نازانين زاغاري راتكليف والسيد أنوشه عاشوري، وهما مواطنان بريطانيان إيرانيان، في مارس/آذار 2022 بعد سنوات من الأسر في إيران.