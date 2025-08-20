إيلاف من نيويورك: يقولون إن "القاضي هو الشخص الذي لا يحبه نصف البشر وإن كان عادلاً"، إلا أن القاضي الأميركي الشهير فرانك كابريو استقر في قلوب الملايين حول العالم، لأنه كان عادلاً ورحيماً، فهو يحمل لقب "ألطف قاضي في العالم"، وقد توفي اليوم "الأربعاء" بعد صراع شجاع مع مرض السرطان، وتم الإعلان عن وفاته عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

You’ve Seen His Videos. He’s a Great Man. Pray 🙏 for Judge Frank Caprio… pic.twitter.com/m0zJ0brhEl — 𝕰𝖒𝕲 (@Emilio2763) August 20, 2025

وجاء في رسالة الإعلان عن رحيله :"توفي القاضي فرانك كابريو بسلام عن عمر يناهز 88 عامًا بعد معركة طويلة وشجاعة مع سرطان البنكرياس"، هذا ما بدأ به بيانه على حسابه على إنستغرام.

وأشارت الرسالة إلى أن "تعاطفه وتواضعه وإيمانه الراسخ بخير الناس" قد أثر على حياة الملايين، وأضاف البيان: "لقد ترك لنا دفئاً، وتمتع بروح الدعابة، وكتن لطيفاً رحيماً، وسيظل لهذا الرجل علامة لا تمحى على كل من عرفه".

سيُذكر ليس فقط كقاض مُبجل، بل كزوج وأب وجد وصديق مُخلص. إرثه خالدٌ في أعماله الكريمة التي لا تُحصى، كما أضاف البيان. "تكريمًا له، فلنسعى جميعًا لغرس المزيد من الرحمة في العالم - كما فعل كل يوم."

وتضمنت رسالة التكريم صورة لكابريو وهو يرتدي رداء القاضي، فضلاً عن العديد من الصور له على مر السنين ومع عائلته.

وقبل ساعات قليلة من الإعلان عن وفاته، خاطب القاضي أتباعه في مقطع فيديو مؤثر من سريره في المستشفى، وكشف كابريو أنه عانى من "انتكاسة" وعاد إلى المستشفى.

قال في مقطع إنستغرام المؤثر قبل رحيله بساعات: "آتي إليكم مجددًا أطلب منكم أن تذكروني في صلواتكم مرة أخرى".

ومن بين العبارات التي اشتهر بها قوله :"أنا لا أرتدي شارة القضاء تحت معطفي، ولكنني أرتدي قلباً".

يذكر أن كابريو أعلن في يناير (كانون الثاني) الماضي، اعتزاله مقاعد القضاة بعد 40 عامًا قضاها في السلك القضائي، واشتهر فرانك كابريو بإصداره أحكاما تتسم بالرأفة والرحمة بحق متهمين، وتصدرت جلسات محاكمته دول العالم، ما جعله يحصد لقب "القاضي الرحيم".