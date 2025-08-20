إيلاف من القدس: أكد المتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي، العميد إفي ديفرين، اليوم الأربعاء، أن جيش الدفاع الإسرائيلي بدأ الخطوات الأولى لغزو مدينة غزة . وأضاف ديفرين :"قواتنا تسيطر بالفعل على مشارف غزة".

وأكد أنه سيتم إرسال نحو 60 ألف رسالة تجنيد هذا الأسبوع لاستدعاء جنود الاحتياط، على أن يتم إرسال 20 ألف رسالة إضافية في وقت لاحق من هذا الشهر، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة "جيروزاليم بوست" عن الجيش الإسرائيلي مساء الأربعاء.

وفي تصريحه، أكد ديفرين أن جيش الدفاع الإسرائيلي يعمل على توفير مساحات كافية لإخلاء المدنيين في غزة بشكل آمن، وكذلك الحصول على المساعدة والرعاية الطبية.

وتطرق ديفرين إلى حادثة أحبط فيها جنود جيش الدفاع الإسرائيلي محاولة أكثر من 15 عنصراً من حماس لمهاجمة موقع لجيش الدفاع الإسرائيلي في خان يونس، مضيفا أن الجيش يحقق حاليا في كيفية وقوع الحادث.

وقد أصيب ثلاثة جنود في الحادث، أحدهم من الكتيبة 90 التابعة للواء كفير في حالة خطيرة. نُقل إلى المستشفى، وأُبلغت عائلته بالحادث. وأفاد جيش الدفاع الإسرائيلي أن جنديين آخرين أصيبا بجروح طفيفة.

