إيلاف من لندن: حثّ أعضاء ائتلاف حرية الإعلام، إسرائيل على السماح الفوري لوسائل الإعلام الأجنبية المستقلة بالوصول إلى غزة وتوفير الحماية للصحفيين العاملين فيها.

يلعب الصحفيون والإعلاميون دورًا أساسيًا في تسليط الضوء على الواقع المدمر للحرب. ويُعد الوصول إلى مناطق النزاع أمرًا حيويًا للقيام بهذا الدور بفعالية.

وعارض بيان ائتلاف حرية الإعلام بشأن وصول وسائل الإعلام الأجنبية إلى غزة جميع محاولات تقييد حرية الصحافة ومنع دخول الصحفيين أثناء النزاعات.

وقال البيان: كما ندين بشدة جميع أعمال العنف الموجهة ضد الصحفيين والإعلاميين، وخاصةً العدد المرتفع للغاية من القتلى والاعتقالات والاحتجازات.

ودعا الائتلاف، السلطات الإسرائيلية وجميع الأطراف الأخرى إلى بذل كل جهد ممكن لضمان تمكين العاملين في مجال الإعلام في غزة وإسرائيل والضفة الغربية والقدس الشرقية - سواءً كانوا محليين أو أجانب - من أداء عملهم بحرية وأمان. إن الاستهداف المتعمد للصحفيين أمر غير مقبول.

حماية الصحفيين

وقال: يوفر القانون الإنساني الدولي الحماية للصحفيين المدنيين أثناء النزاعات المسلحة. ندعو إلى التحقيق في جميع الهجمات على الإعلاميين ومقاضاة المسؤولين عنها وفقًا للقانون الوطني والدولي.

وخلص البيان إلى القول: نؤكد مجددًا دعواتنا لوقف إطلاق النار فورًا، والإفراج غير المشروط عن الرهائن المتبقين، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، والمضي قدمًا في طريق حل الدولتين، وتحقيق السلام والأمن على المدى الطويل.

ووقع على البيان: أستراليا، النمسا، بلجيكا، تشيلي، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، أيسلندا، أيرلندا، إيطاليا، اليابان، لاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبورغ، نيوزيلندا، النرويج، البرتغال، سيراليون، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، هولندا، المملكة المتحدة، وأوكرانيا.