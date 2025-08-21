قال مسؤولون في مدينة غزة إن فلسطينيين بدؤوا بالفرار من أجزاء من المدينة بعد أن بدأ الجيش الإسرائيلي المراحل الأولى من هجوم بري مخطَّط.

وقد تمكّنت القوات الإسرائيلية من السيطرة على أطراف المدينة، التي يقطنها أكثر من مليون فلسطيني، عقب أيام من القصف الجوي والمدفعي المكثف.

ونزح مئات الفلسطينيين من أحياء الزيتون والصبرة في مدينة غزة باتجاه الجزء الشمالي الغربي من المدينة.

ودفع ذلك الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى تجديد الدعوة لوقف فوري لإطلاق النار "لتجنب الموت والدمار" الذي سيؤدي إليه الهجوم "حتماً".

وتسعى إسرائيل من خلال ذلك إلى الإشارة إلى أنها ماضية في خطتها "للسيطرة على مدينة غزة بالكامل"، على الرغم من الانتقادات الدولية.

يأتي ذلك في وقت قالت فيه وكالة الأنباء الفلسطينية إن 10 أشخاص قتلوا وأصيب آخرون بجروح بينهم ثلاثة من منتظري المساعدات، اليوم الخميس، في قصف إسرائيلي في حي التفاح شمال شرق غزة وشارع صلاح الدين وسط القطاع، ومدينة خان يونس جنوباً.

Getty Images فلسطينيون ينقلون جثمانًا مُكفَّنًا، لشخص قُتل في غارة إسرائيلية، قبل تشييع جنازته في مستشفى الشفاء بمدينة غزة، في 21 أغسطس/آب 2025

ومن المقرر أن يعقد المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر، اليوم، جلسة لبحث "الخطط العسكرية لاحتلال مدينة غزة" ضمن ما يسمى عملية "مركبات جِدعون 2".

وذكرت صحيفة هآرتس أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتجه للمصادقة على "خطة السيطرة على غزة"، لكنه "يواصل الإبقاء على الغموض" بشأن اتفاق وقف إطلاق النار.

ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي لم يُسمّه أن إسرائيل ستواصل "التفاوض تحت النار".

وقال موقع قناة 12 الإسرائيلية إن الجيش يستعد لإخراج الفلسطينيين من مدينة غزة، ونقل عن متحدث عسكري قوله: "لن ننتظر. لقد بدأنا العمليات التمهيدية والمراحل الأولى للهجوم على غزة، وقواتنا تسيطر الآن على أطراف المدينة".

وقال متحدث عسكري إن القوات الإسرائيلية تعمل بالفعل في منطقتي الزيتون وجباليا لتمهيد الطريق للهجوم الذي وافق عليه وزير الدفاع، يسرائيل كاتس، يوم الثلاثاء، ومن المقرر عرضه على المجلس الوزاري الأمني المصغر في وقت لاحق اليوم.

وتستعد إسرائيل لاستدعاء نحو 60 ألف جندي احتياط مطلع سبتمبر/أيلول، بهدف إتاحة المجال أمام القوات النظامية للتفرغ للعملية العسكرية.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنه يعمل على "تقصير الجداول الزمنية" للسيطرة على ما وصفه بأنه "آخر معاقل الإرهاب" في غزة.

وفي بيان، اتهمت حركة حماس رئيس الوزراء الإسرائيلي بمواصلة "حرب وحشية ضد المدنيين الأبرياء في مدينة غزة"، وانتقدت ما وصفته بـ"تجاهله" لمقترح جديد لوقف إطلاق النار طرحه وسطاء إقليميون.

ولم تقدّم إسرائيل حتى الآن رداً رسمياً على الخطة.

ومن المتوقع أن يُطلب من مئات الآلاف من الفلسطينيين في مدينة غزة إخلاء منازلهم والتوجه إلى جنوب القطاع مع بدء التحضيرات لـ"خطة السيطرة الإسرائيلية".

وأدان العديد من حلفاء إسرائيل خطتها، فيما حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الأربعاء، من أنها "لا يمكن أن تؤدي إلا إلى كارثة لكلا الشعبين، وتعرّض المنطقة بأسرها لخطر الانزلاق إلى دوامة من الحرب الدائمة".

وفي السياق ذاته، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن عمليات النزوح الإضافية وتصاعد القتال "قد تفاقم وضعاً كارثياً بالفعل" بالنسبة لسكان غزة البالغ عددهم 2.1 مليون نسمة.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أعلنت نيتها السيطرة على كامل قطاع غزة بعد انهيار المحادثات غير المباشرة مع حركة حماس بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الشهر الماضي.