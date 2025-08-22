إيلاف من باريس: رد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على الادعاء المنتشر على نطاق واسع، والذي يقول إن زوجته بريجيت ماكرون وُلدت رجلاً، وعبر ماكرون عن غضبه الشديد في مقابلة مع مجلة "باري ماتش" الفرنسية.

وقال إنه مستعد لاتخاذ إجراءات قانونية "حتى النهاية" لضمان محاسبة مروجي هذه الكذبة.

في مقابلة موسعة مع مجلة "باري ماتش" نشرت يوم الثلاثاء 19 أغسطس (آب) شارك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أفكاره حول محادثات السلام الساخنة بين روسيا وأوكرانيا بوساطة الولايات المتحدة.

وكذلك قوة علاقته برئيس وزرائه، فرانسوا بايرو، الذي يمكن الإطاحة به في الخريف بسبب ميزانية الدولة لعام 2026، حيث قال عنه :"إنه صديقي وأعتقد أن الخطة التي اقترحها، والتي أعددناها معًا بالتفصيل هي خطة جيدة".

وفي خطوة نادرة، تناول ماكرون الشائعة المستمرة التي تستهدف زوجته بريجيت ماكرون. فمنذ عام 2017، تتعرض السيدة الأولى في فرنسا لحملة تشهير على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم أنها ولدت رجلاً.

وقد أثار هذا الكذب، الذي يُلحق الضرر بسمعته وحياته الشخصية، غضب الرئيس، مؤكداً عزمه على مواصلة الإجراءات القانونية التي اتخذها هو وزوجته لمحاسبة مروجي هذه الأكاذيب، في كل من فرنسا والولايات المتحدة.

وقال الرئيس الفرنسي لصحيفة "باري ماتش" : "هذا دفاع عن شرفي! لأنه هراء" ، مبررًا هجومه المضاد غير المسبوق على رئيس في منصبه بالإشارة إلى الانتشار الهائل لهذه الشائعة الكاذبة، التي أصبحت بمرور الوقت جزءًا لا يتجزأ من حركة مؤامرة عالمية.

وأضاف ماكرون: "لقد وصل الأمر إلى حد غير مسبوق في الولايات المتحدة لدرجة أننا لم يكن أمامنا خيار سوى الرد. إنها مسألة إحقاق الحقيقة. نحن نتحدث عن الوضع الاجتماعي للسيدة الأولى في فرنسا، زوجةً وأمًا وجدةً. إن هذه الشائعات الكاذبة ليست حرية تعبير".



