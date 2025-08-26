إيلاف من لندن: كشف زعيم سياسي يميني بريطاني لترحيل المهاجرين غير الشرعيين في المملكة المتحدة على نطاق واسع.

انتقد زعيم حزب الإصلاح البريطاني اليميني، نايجل فاراج، غياب الرقابة على دخول المهاجرين غير الشرعيين، وتقديم خدمات الإقامة في الفنادق والخدمات الصحية لهم، قائلاً إن "البلدان الطبيعية لا تفعل ذلك".

وفي خطاب اليوم الثلاثاء، كشف فيه عن خطط حزبه قال السياسي البريطاني: "دعوني أكن واضحًا. لا ينبغي لأي شاب إيراني يدخل بريطانيا على متن قارب أن يتجول بحرية في شوارع بلادنا". وأضاف: "تحت أي ظرف من الظروف، على الإطلاق، أبدًا".

المانيا والترحيل

وأشار فاراج، إلى أنه "من المثير للاهتمام أن ألمانيا لديها الآن رحلات ترحيل جماعية، بما في ذلك إلى إيران". وفيما يتعلق بمشكلة الهجرة غير الشرعية، قال إن "على الناس والسياسيين الاختيار بين أمن النساء والأطفال أو الالتزام بالمعاهدات الدولية البالية".

وأضاف أن عددًا كبيرًا من الرجال الذين لا يحملون وثائق يرمون جوازات سفرهم وهواتفهم في القناة الإنجليزية، ويشكلون تهديدًا لأمن بريطانيا. وتابع أن الغضب الشعبي في الأسابيع الأخيرة له جانب ثقافي، لأن العديد من هؤلاء الرجال يأتون من بلدان "لا تُعتبر فيها النساء حتى مواطنات من الدرجة الثانية".

وقال فاراج: "المزاج السائد في البلاد حول هذه القضية مزيج من اليأس التام والغضب المتزايد.

وأود أن أقول إنه بدون تحرك، وبدون تجديد العقد بين الحكومة والشعب بطريقة ما، وبدون استعادة الثقة، فإنني أخشى بشدة أن يتفاقم هذا الغضب.

في الواقع، أعتقد أن هناك الآن، نتيجةً لذلك، تهديدًا حقيقيًا للنظام العام. "وهذا آخر ما نريده."

وقف القوارب

وحسب خطط حزب الاصلاح، زعم فاراج أن القوارب ستتوقف "خلال أيام" نتيجةً لسياسات حزب "إصلاح المملكة المتحدة"، بينما تعهد "بترحيل واحتجاز" جميع المهاجرين غير الشرعيين.

وقال إن هذا سيشمل النساء والأطفال.

يقول فاراج: "نحن بحاجة إلى إلغاء القانون والتخلي عن الاتفاقيات - وإيقاف القوارب "خلال أيام".

وانتقل نايجل فاراج إلى آليات سياسته، قائلاً إنه يريد إلغاء قانون حقوق الإنسان لعام ١٩٩٨، وإخراج المملكة المتحدة من اتفاقية اللاجئين لعام ١٩٥١. اتفاقية لمدة خمس سنوات.

ويضيف أن أي "عوائق" أخرى يستخدمها المحامون "لمنع الترحيل" ستزيلها حكومة الإصلاح.

ويجادل بأن هذا - إلى جانب الواجب القانوني لوزير الداخلية باحتجاز وترحيل جميع المهاجرين غير الشرعيين - سيزيل الحوافز التي تدفع المتاجرين بالبشر.

وقال زعيم الإصلاح أيضًا ادعاءً جريئًا بأن سياسته ستوفر مئات المليارات من الجنيهات بحلول عام 2034.