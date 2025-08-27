إيلاف من نيويورك: في مشهد أصبح معتاداً في الولايات المتحدة، أفادت وسائل إعلام أميركية، الأربعاء، بسقوط عدد من القتلى والجرحى، إثر إطلاق نار استهدف مدرسة البشارة الكاثوليكية في مينيابوليس، بولاية مينيسوتا الأمريكية.

وأعلنت شرطة مينيا بوليس، سقوط نحو 23 ضحية بين مصاب وقتيل (3 قتلى) عقب إطلاق نار بمدرسة كاثوليكية بمدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا.

ومن جانبه، وصف حاكم ولاية مينيسوتا اسم وولز الحادث بـ«العنيف والمروع».

من جهتها، نقلت شبكة «سي إن إن» عن مسؤولي المدينة، أن مطلق النار «تم احتوائه» وقتله ولا يوجد «أي تهديد نشط للمجتمع حاليًا».

وقد تم تحديد هوية المشتبه به في إطلاق النار في مينيابوليس بأنه روبن ويستمان، وقد نشر المشتبه به عدة مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تُظهر كراهيته الشديدة للمسيحيين، وقد حُذفت هذه المقاطع منذ ذلك الحين، وقبل ساعتين فقط من ارتكابه الجريمة المروعة، نشر مقطع فيديو يظهر عبارة "اقتل دونالد ترامب" مكتوبة على مسدس.

وصرح نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، دان بونجينو، بأن المكتب على علم بحادث إطلاق النار في مينيابوليس (مينيسوتا)، وقد أرسل بالفعل عناصره إلى موقع الحادث.

وكتب«بونجينو» على منصة «إكس»: «مكتب التحقيقات الفيدرالي على علم بالتقارير الواردة من مكتب مينيابوليس، وعملاؤنا في طريقهم إلى مكان الحادث. سنوافيكم بالتحديثات قدر الإمكان».

بدوره علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على حادث إطلاق النار بالجوار من مدرسة البشارة الكاثوليكية في مينيابوليس بولاية مينيسوتا، والذي أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 20 آخرين وفقًا لوزارة العدل الأمريكية.

وقال ترامب، في منشور له على حسابه بمنصة "تروث سوشيال" "لقد تلقيتُ إحاطةً كاملةً بشأن حادثة إطلاق النار المأساوية في مينيابوليس، مينيسوتا، واستجاب مكتب التحقيقات الفيدرالي بسرعة، وهم موجودون في موقع الحادث".

وأكد الرئيس الأميركي، على متابعة البيت الأبيض للحادث، قائلا: "سيواصل البيت الأبيض متابعة هذا الوضع المروع، أرجو منكم الانضمام إليّ في الدعاء لجميع المتضررين".

يذكر أن الولايات المتحدة تعاني منذ سنوات من تكرار حوادث إطلاق النار بصورة عشوائية أكثر من أي بلد آخر، وهو الأمر الذي يؤكد بعض الخبراء في أميركا وكذلك وسائل إعلام أنه يعود إلى انتشار السلاح في أميركا وسهولة امتلاكه وترخيصه، حيث وصف البعض الوضع بأنه أقرب ما يكون إلى بلد يرفع شعار "سلاح في يد كل مواطن".

كشف هوية الجاني



أكدت مصادر لصحيفة "واشنطن بوست" أنه تم التعرف على مطلق النار في مدرسة مينيابوليس الذي قتل طفلين وأصاب 17 آخرين على الأقل، بينما تحقق جهات إنفاذ القانون في بيان واضح ربما يكون مرتبطًا بالمشتبه به.

فقد أطلق روبن ويستمان، وهو في أوائل العشرينيات من عمره، النار عبر النوافذ الزجاجية الملونة في كنيسة البشارة الكاثوليكية أثناء قداس احتفالي بمناسبة العودة إلى المدارس حضره أطفال ، حوالي الساعة 8:30 صباح الأربعاء.

وتحقق الشرطة فيما إذا كان مقطع فيديو مدته 20 دقيقة تم نشره على موقع يوتيوب على حساب قبل ساعات من إطلاق النار مرتبطًا بويستمان.

وفي الفيديو، تظهر يد تقلب صفحات دفتر ملاحظات أحمر ببطء، والذي تم وضعه فوق ما يبدو أنه مخططات تخطيطية للأسلحة. وتُظهر مقاطع فيديو أخرى هوسًا بمرتكبي جرائم القتل الجماعي.