إيلاف من لندن: استبعد الكرملين قبول قوات الناتو في أوكرانيا لإنهاء الحرب، مؤكدا على أن الجانب الروسي، لا يزال ملتزما بالتسوية السياسية والدبلوماسية للأزمة الأوكرانية.

في إحاطته الصحفية اليومية، صرّح الكرملين بأن الجهود الأميركية لإحلال السلام في أوكرانيا "بالغة الأهمية" ويمكن أن تُسهم في حل النزاع طويل الأمد.

مع ذلك، أضاف المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن موسكو اتخذت موقفًا سلبيًا تجاه المقترحات الأوروبية المتعلقة بالضمانات الأمنية لأوكرانيا.

وبشأن إجراء محادثات سلام رفيعة المستوى مع أوكرانيا، قال بيسكوف إنه يجب التحضير جيدًا لمثل هذه الاجتماعات لتكون فعّالة.

وعقب ورود تقارير تفيد بأن الضربات الروسية التي شنتها ليلًا في أوكرانيا استهدفت البنية التحتية للطاقة في البلاد، قال بيسكوف إن موسكو تضرب فقط أهدافًا عسكرية وأخرى ذات صلة بالجيش.

وقال: "يبقى مزاج روسيا متجها نحو تسوية النزاع بالطرق السياسية – الدبلوماسية، لكن تحقيق ذلك يتطلب نفس النهج من جانب أوكرانيا".

وأشار ممثل الكرملين إلى أن جهود الرئيس دونالد ترامب السلمية، في غاية الأهمية ويمكن أن تساعد حقا في حل الصراع المعقد في أوكرانيا.

ويرى بيسكوف أن موضوع الضمانات الأمنية، فائق الأهمية في التسوية الأوكرانية، ولكن المناقشة العلنية العامة حول هذه المسألة تضر بالفعالية الشاملة.

زيارة بوتين إلى الصين

وفي سياق آخر، قال بيسكوف إن الاستعدادات جارية لزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المرتقبة إلى الصين، واصفًا الزيارة بأنها "غير مسبوقة".

وسيحضر بوتين وأكثر من عشرين زعيمًا عالميًا آخر قمة منظمة شنغهاي للتعاون، المقرر عقدها في مدينة تيانجين الساحلية الشمالية في الفترة من 31 أغسطس إلى 1 سبتمبر.

وأكد بيسكوف أن بوتين سيزور بعد ذلك فلاديفوستوك، وهي مدينة ساحلية روسية رئيسية قرب الحدود مع الصين وكوريا الشمالية، في 5 سبتمبر.