إيلاف من واشنطن: حكم قاض فيدرالي يوم الأربعاء بأن إدارة دونالد ترامب أنهت بشكل غير قانوني حوالي 2.2 مليار دولار من المنح الممنوحة لجامعة هارفارد ولم يعد بإمكانها قطع تمويل الأبحاث عن مدرسة آيفي ليج.

ويمثل القرار الذي أصدرته قاضية المحكمة الجزئية الأميركية أليسون بوروز في بوسطن انتصارا قانونيا كبيرا لجامعة هارفارد في سعيها إلى التوصل إلى اتفاق يمكن أن ينهي الصراع المتعدد الأطراف بين البيت الأبيض وأقدم وأغنى جامعة في البلاد.

وأصبحت الجامعة العريقة التي يقع مقرها في كامبريدج بولاية ماساتشوستس محورا رئيسيا للحملة الواسعة التي تشنها الإدارة لاستغلال التمويل الفيدرالي لفرض التغيير في الجامعات الأميركية، التي يقول ترامب إنها واقعة تحت سيطرة أيديولوجيات معادية للسامية و"اليسار المتطرف".

ووفقاً لتقرير "الغارديان" فقد أبرمت ثلاث جامعات أخرى صفقات مع الإدارة، بما في ذلك جامعة كولومبيا ، التي وافقت في يوليو (تموز) على دفع أكثر من 220 مليون دولار لاستعادة أموال الأبحاث الفيدرالية التي تم إلغاؤها بسبب مزاعم بأن الجامعة سمحت لمعاداة السامية بالتفاقم في الحرم الجامعي.

احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين

وكما حدث مع جامعة كولومبيا، اتخذت إدارة ترامب إجراءات ضد جامعة هارفارد فيما يتصل بحركة الاحتجاج المؤيدة للفلسطينيين التي هزت حرمها الجامعي وغيره من الجامعات بعد هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 وحرب إسرائيل على غزة.

خلال اجتماع وزاري عُقد في 26 أغسطس (آب)، طالب ترامب جامعة هارفارد بدفع " ما لا يقل عن 500 مليون دولار " كجزء من تسوية. وقال لوزيرة التعليم ليندا مكماهون: "لقد كانوا سيئين للغاية. لا تتفاوضي".

وكان من بين الإجراءات الأولى التي اتخذتها الإدارة ضد هارفارد إلغاء مئات المنح الممنوحة للباحثين على أساس أن المدرسة فشلت في بذل ما يكفي من الجهد لمعالجة مضايقة الطلاب اليهود في حرمها الجامعي.

منع الطلاب الدوليين من الالتحاق بالجامعة

ومنذ ذلك الحين، سعت إدارة ترامب إلى منع الطلاب الدوليين من الالتحاق بالجامعة؛ وهددت وضع الاعتماد الذي تتمتع به هارفارد؛ وفتحت الباب لقطع المزيد من التمويل بعد أن وجدت أنها تنتهك قانون الحقوق المدنية الفيدرالي.

قالت جامعة هارفارد إنها اتخذت خطوات لضمان ترحيب الحرم الجامعي بالطلاب اليهود والإسرائيليين، الذين اعترفت بأنهم تعرضوا لمعاملة "وحشية ومستهجنة" في أعقاب الحرب الإسرائيلية على غزة.

لكن رئيس جامعة هارفارد آلان جاربر قال إن مطالب الإدارة ذهبت إلى ما هو أبعد من معالجة معاداة السامية وسعت بشكل غير قانوني إلى تنظيم "الظروف الفكرية" في الحرم الجامعي من خلال التحكم في من توظفه ومن تدرسه.

إعادة هيكلة الإدارة

وتضمنت هذه المطالب، التي جاءت في رسالة بتاريخ 11 أبريل (نيسان) من فريق عمل إداري، دعوات للجامعة الخاصة لإعادة هيكلة إدارتها، وتغيير ممارسات التوظيف والقبول لضمان التوازن الأيديولوجي في وجهات النظر، وإنهاء بعض البرامج الأكاديمية.

وبعد أن رفضت هارفارد تلك المطالب، قالت إن الإدارة بدأت في الرد عليها، في انتهاك لحماية حرية التعبير التي يوفرها التعديل الأول للدستور الأميركي، من خلال خفض التمويل بشكل مفاجئ، والذي تقول الجامعة إنه حيوي لدعم البحث العلمي والطبي.

وكان بوروز، الذي عينه الرئيس الديمقراطي باراك أوباما ، قد منع في قضية منفصلة الإدارة من وقف قدرتها على استضافة الطلاب الدوليين، الذين يشكلون نحو ربع الهيئة الطلابية في هارفارد.

