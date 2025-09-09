إيلاف من كاتماندو (نيبال): استقال رئيس الوزراء النيبالي، كيه. بي. شارما، وسط احتجاجات عنيفة في العاصمةكاتماندو، حيث تحدى المتظاهرون المناهضون للفساد حظر تجول لأجل غير مسمى، واشتبكوا مع الشرطة، بعد يوم من مقتل 19 شخصًا في احتجاجات عنيفة اندلعت بسبب حظر مواقع التواصل الاجتماعي.

تُعد هذه الاضطرابات الأسوأ منذ عقود في هذا البلد الفقير الواقع في جبال الهيمالايا بين الهند والصين، والذي يعاني من عدم الاستقرار السياسي وعدم اليقين الاقتصادي منذ أن أدت الاحتجاجات إلى إلغاء النظام الملكي عام 2008.

كان نظام الحكم في نيبال ملكيًا منذ عام 1768 حتى ألغيت الملكية في عام 2008، وتحولت البلاد إلى جمهورية فيدرالية ديمقراطية ذات نظام علماني. حدث الانتقال إلى النظام الجمهوري بعد سنوات من الصراع، بما في ذلك الحرب الأهلية بين الحكومة والمتمردين الماويين، وانتهى بإلغاء الملكية رسميًا في 28 مايو (آيار) 2008 من قبل الجمعية التأسيسية، بعد 240 عاماً من الحكم الملكي، إلا أنهم يثورون الآن على النظام الجمهوري بعد 17 عاماً فقط من اعتماده.



Nepal parliament complex shrouded in thick smoke after protesters set the building on fire #Nepalprotest #NepalGenZProtest #Kathmandu pic.twitter.com/9Wz7N8acal — Indrajit Kundu | ইন্দ্রজিৎ (@iindrojit) September 9, 2025

رفعت الحكومة الحظر المفروض على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن تحولت الاحتجاجات إلى أعمال عنف يوم الاثنين، حيث أطلقت الشرطة النار على المتظاهرين خارج البرلمان، مما أسفر عن مقتل 19 شخصًا وإصابة أكثر من 100.

لكن الغضب ضد الحكومة لم يُظهر أي بوادر انحسار، حيث تجمع المتظاهرون أمام البرلمان وأماكن أخرى في العاصمة كاتماندو، مع وجود مؤشرات على أن البعض أشعل النار في منازل سياسيين.

كما أشعل المتظاهرون النار في الإطارات على بعض الطرق، ورشقوا أفراد الشرطة بالحجارة، وطاردوهم في الشوارع الضيقة وسط سحب من الدخان الأسود الكثيف.

صرح جيانيندرا بهول، مسؤول هيئة الطيران، بأن وصول الطائرات القادمة من الجانب الجنوبي إلى مطار كاتماندو، البوابة الدولية الرئيسية لنيبال، قد أُغلق بسبب ضعف الرؤية بسبب دخان الحرائق التي أشعلها المتظاهرون في المناطق المجاورة. بدأ مئات الأشخاص من بعض البلدات الواقعة بالقرب من الحدود الهندية النيبالية في السير باتجاه كاتماندو لدعم المتظاهرين، حسبما أفاد أحد المتظاهرين لرويترز عبر الهاتف.