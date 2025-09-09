إيلاف من القاهرة: أفادت مصادر إعلامية مقربة من الحكومة المصرية، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجه الجهات المعنية بدراسة الالتماس المقدم من المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي يطالب بإصدار عفو رئاسي عن عدد من المحكوم عليهم في قضايا سياسية، وفي مقدمتهم علاء عبد الفتاح الذي تثار حوله التساؤلات منذ سنوات، وتدخلت قوى عالمية كبيرة بمطالب للعفو عنه، من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا.

الأسماء المدرجة ضمن قرار العفو الرئاسي

وطلب المجلس القومي لحقوق الإنسان إدراج عدد من الأسماء ضمن قرار العفو الرئاسي، ومنها: سعيد مجلي الضو عليوة، علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح، وكرم عبد السميع إسماعيل السعدني.

كما تضمنت القائمة أسماء أخرى مثل: ولاء جمال سعد محمد، محمد عوض عبده محمد، محمد عبد الخالق عبد العزيز عبد اللطيف، ومنصور عبد الجابر علي عبد الرازق.

وأعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان عن تقديم الالتماس في إطار اهتمامه بتحقيق العدالة الاجتماعية والإنسانية، وتسعى الجهات المعنية حاليًا إلى فحص الطلب بعناية واتخاذ القرارات المناسبة.

من هو علاء عبد الفتاح؟

هو علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح حمد، المعروف باسم علاء عبد الفتاح، مواليد 18 نوفمبر (تشرين الثاني) 1981 (44 عاماً)، مبرمج وناشط حقوقي يساري مصري، ووفقاً لـ "ويكيبيديا" فقد نشط بوصفه مدوناً منذ عام 2004، حيث أسس «مدونة دول معلومات منال وعلاء» بالاشتراك مع زوجته المدونة منال حسن.

عمل كمبرمج في تطوير نسخ عربية من البرامج الحاسوبية الهامة. وعلاء هو ابن المحامي والحقوقي المصري أحمد سيف الإسلام والمدير التنفيذي السابق لمركز هشام مبارك للقانون، والدكتورة ليلى سويف أستاذة الرياضيات بكلية علوم جامعة القاهرة، وكلاهما نشطا سياسيا وحقوقيا منذ السبعينات في مصر.

نُشر لعلاء أثناء وجوده في محبسه عام 2021 مجموعة من كتاباته بعنوان «أنت لم تهزم بعد».

تبنى علاء مواقف تتعلق بالشأن العام، مثل المطالبة باستقلال القضاء المصري (2006)، ورفضه الإعتراف للمحاكمات العسكرية للمدنيين (2011)، وبسبب مواقفه تعرض للإعتقال والحبس تباعا منذ 2011 بتهم متنوعة، إلا أنه ومنذ عام 2013 ظل علاء خارج السجن لفترات قصيرة نسبيا، وتكرر استخدام العنف معه أثناء الإعتقال، ثم حكم عليه بخمس سنوات بتهمة التظاهر بدون تصريح، لم يلبث أن ينهيها حتى أعيد اعتقاله في سبتمبر 2019.

وتعرض للعنف، وظل دون محاكمة لمدة تجاوزت السنتين، ثُم حُكم عليه بالسجن 5 سنوات لمشاركته بوست عن ظروف وفاة معتقل، فحوكم بتهمة «نشر أخبار كاذبة باستخدام أحد مواقع التواصل الاجتماعي».

سلطت أسرة علاء ومجموعات حقوقية الضوء على المضايقات الذي يتعرض له علاء داخل السجن، فضلا عن الإهمال الذي يؤثر سلبا على صحته الجسدية والنفسية، وسعت والدته للمطالبة بالجنسية البريطانية لها ولأولادها كونها ولدت في مدينة لندن، ليحصلو عليها.

وفيما بعد سعت العائلة لدفع القنصل البريطاني لزيارته، ولكن الحكومة المصرية طلبت بحسب عائلته، وجود جواز سفر، الذي أصدر في أبريل (نيسان) 2022 وهو في محبسة في إضراب مفتوح عن الطعام.

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية السابقة ليز تراس أنها تعمل جاهدة لإطلاق سراح علاء عبد الفتاح وستناقش ذلك مع نظيرها المصري سامح شكري.

واليوم الثلاثاء أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي توجيهاً بدراسة ملفات العديد من السجناء السياسيين، ومن بينهم علاء عبد الفتاح، ومن المرجح أن يتم العفو عنه خلال الأيام المقبلة.

