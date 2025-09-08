بعد إعلان حركة المقاومة الإسلامية (حماس) استعدادها للتفاوض بشأن إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين عقب وصول "أفكار" أمريكية جديدة، توعّد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بـ"إعصار هائل يضرب سماء مدينة غزة" الاثنين.

وقال كاتس عبر منصة (إكس) إن "إعصاراً هائلاً سيضرب اليوم (الاثنين) سماء مدينة غزة وستهتز أسقف أبراج الإرهاب"، وفق تعبيره.

وأضاف كاتس: "يجب على حماس الاستسلام وإطلاق سراح الرهائن وإلا ستتعرض غزة للتدمير الكامل".

وأشار الوزير الإسرائيلي إلى أن الجيش الإسرائيلي يواصل الاستعداد لتوسيع العملية العسكرية في قطاع غزة حسب المخطط.

"أعتقد أننا سنعيدهم جميعاً"

وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجر الاثنين إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن غزة قريباً لضمان إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حماس.

وقال ترامب لصحافيين بعد وصوله إلى واشنطن قادماً من نيويورك إنه ناقش المسألة على متن الطائرة.

وأضاف: "نعمل على حل قد يكون جيداً جداً"، ورفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل، قائلاً: "ستسمعون عنه قريباً. نسعى لإنهاء هذا الوضع واستعادة الرهائن".

وفي وقت سابق من الأحد، وجّه ترامب تحذيراً إلى حماس لقبول شروطه للاتفاق، دون أن يتطرق إلى تفاصيل.

وقال ترامب في منشور عبر منصته (تروث سوشيال): "قَبِل الإسرائيليون شروطي. وحان الوقت لحماس لقبولها أيضاً. حذرتُ حماس من عواقب عدم قبولها. هذا تحذيري الأخير، لن يكون هناك تحذير آخر!".

وقالت حماس في بيان لاحق يوم الأحد إنها تلقت بعض الأفكار من الجانب الأمريكي عبر وسطاء للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وأضافت الحركة الفلسطينية: "في اتصال مستمر مع الوسطاء لتطوير هذه الأفكار"، وذلك دون التطرق لمزيد من التفاصيل.

ورحبت حركة حماس "بأي تحرك يساعد في الجهود المبذولة لوقف العدوان على شعبنا وتؤكد أنها جاهزة فوراً للجلوس إلى طاولة المفاوضات لبحث إطلاق سراح جميع الأسرى في مقابل إعلان واضح بإنهاء الحرب والانسحاب الكامل من القطاع وتشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة من المستقلين الفلسطينيين تستلم عملها فوراً".

وقال ترامب لصحفيين إنه يعتقد أن جميع الرهائن سيعودون.