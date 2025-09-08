إيلاف من لندن: ظهر عمل فني جديد لفنان الشارع البريطاني (بانكسي) على جدار محكمة يُظهر قاضيًا يهاجم متظاهرًا.

تُظهر جدارية بانكسي متظاهرًا على الأرض يحمل لافتة ملطخة بالدماء، بينما يقف القاضي، مرتديًا شعرًا مستعارًا وثوبًا، فوقهم حاملًا مطرقة.

ظهر عمل فني جديد لفنان الشارع بانكسي على جدار محكمة العدل الملكية في لندن، يُظهر قاضيًا يهاجم متظاهرًا بمطرقة، في إشارة واضحة إلى اعتقال مئات المتظاهرين.

وقد أُخفي العمل الفني، الموجود على مبنى (كوينز) في مجمع المحاكم في لندن، بألواح بلاستيكية سوداء كبيرة وحاجزين معدنيين.

ونشر الفنان، الذي تُثير هويته تكهنات مستمرة، صورة للعمل على إنستغرام قبل تغطيته. وأرفق تعليقًا: "محاكم العدل الملكية. لندن".

احتجاجات فلسطين آكشن

ويُنظر إلى الجدارية على أنها رد فعل محتمل على اعتقال مئات المتظاهرين خلال عطلة نهاية الأسبوع لدعمهم جماعة "فلسطين أكشن" المحظورة.

وردًا على عمل بانكسي، قال متحدث باسم جماعة "الدفاع عن هيئات المحلفين"، التي نظمت مسيرة السبت، إنها "تصور بوضوح الوحشية التي مارستها وزيرة الداخلية إيفيت كوبر ضد المتظاهرين بحظرها لجماعة "فلسطين أكشن".

وقالوا: "عندما يُستخدم القانون كأداة لقمع الحريات المدنية، فإنه لا يُخمد المعارضة، بل يُعززها".

واليوم الاثنين، وقف مسؤولو الأمن بجانب الحواجز التي تُخفي العمل الفني في منطقة مُراقبة بكاميرات المراقبة.

وغالبًا ما تُعلق رسومات بانكسي الجدارية المُرسومة بالاستنسل على القضايا السياسية، حيث تنتقد العديد من أعماله سياسات الحكومة والحرب والرأسمالية.

رسومات الصيف الماضي

وفي الصيف الماضي، تصدّر بانكسي عناوين الصحف بمجموعته التي تضم تسعة أعمال فنية مستوحاة من الحيوانات في العاصمة.

واختُتمت أعماله برسم غوريلا يبدو وكأنه يرفع مصراعًا على مدخل حديقة حيوان لندن.

ومن الأعمال الفنية البارزة الأخرى أسماك البيرانا التي تسبح على كشك حراسة تابع لشرطة في مدينة لندن، محولةً إياه إلى ما يشبه حوض أسماك عملاق.

ومن الأعمال الأخرى صورة ظلية لذئب يعوي، مرسومة على طبق استقبال قمر اصطناعي على سطح مستوٍ لمتجر في بيكهام، جنوب لندن. وسُرق طبق الاستقبال بعد ساعات من الكشف عن العمل الفني.