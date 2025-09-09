إيلاف من بيروت: أفادت مصادر سورية رسمية، على رأسها وكالة "سانا" بأن الطيران الإسرائيلي نفذ غارات على محيط مدينة حمص واللاذقية وتدمر، ما تسبب بانفجارات ضخمة واندلاع للحرائق.

وتداولت وسائل إعلام سوريا أنباء تفيد بأنه تم استهداف مستودعات أسلحة وصواريخ تابعة للجيش السوري في منطقة "شنشار" جنوب محافظة حمص.كما تم تداول أنباء بأن الطيران الإسرائيلي استهدف كلية الدفاع الجوي قرب قرية مسكنة جنوب حمص.

🇮🇱🇸🇾 Israeli warplanes carried out airstrikes on military barracks targeting a munitions depot in the town of Sqoubin, Latakia Governorate, northwestern Syria pic.twitter.com/UgxCLC3xwj — HOT SPOT (@HotSpotHotSpot) September 8, 2025

وذكرت الوكالة أن الطيران الإسرائيلي شن غارة على محيط محافظة اللاذقية. وذكرت وسائل إعلام أنها استهدفت ثكنة عسكرية في بلدة سقوبين. وانتشرت صور وفيديو تظهر اندلاع النيران.

كما استهدف الطيران الإسرائيلي مواقع في محيط تدمر بالتزامن مع الغارات على محيط مدينتي حمص واللاذقية، حسبما نقلت "سانا".

الخارجية السورية تستغيث بالمجتمع الدولي

ونشرت وزارة الخارجية السورية بيانا عقب الضربات، وصفتها فيه بأنها "انتهاك صارخ للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة".

وزعمت الوزارة أن هذه الهجمات تشكل تهديدا مباشرا لاستقرار سوريا والمنطقة، وتأتي في إطار "سلسلة من التصعيدات العدوانية" التي تقوم بها إسرائيل ضد سوريا.

ودعت الوزارة أيضا المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي، إلى "وضع حد لهذه الاعتداءات المتكررة".

شنت إسرائيل غارات جوية في سوريا خلال الأشهر الأخيرة، وكانت الأكثر كثافة خلال الاشتباكات بين القبائل الدرزية والبدوية السورية في السويداء في يوليو (تموز).

كما نفذ جيش الدفاع الإسرائيلي ضربات وتوغلات متعددة في أواخر أغسطس (آب)، بحسب دمشق. وشمل ذلك أيضًا قيام جنود من جيش الدفاع الإسرائيلي بالهبوط بالحبال من أربع طائرات هليكوبتر إلى موقع عسكري بالقرب من الكسوة، جنوب دمشق، وفقًا لمصدر عسكري سوري في ذلك الوقت.