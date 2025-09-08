إيلاف من نيويورك: أثارت صورة ترامب القوية الخاطفة للأضواء المثيرة للجدل استهجان الكثيرين في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس، وربما كان هذا هو الهدف، فقد قوبل حضور الرئيس الأميركي في نهائي البطولة العالمية الشهيرة بانتقادات. لكن زيارته كانت دائمًا بغرض التشتيت، حتى لو كشفت عن عيوبه.

الصورة الاستبدادية التي كان دونالد ترامب يأمل في عرضها في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة: الرئيس نفسه، يلوح في الأفق من شاشات ملعب آرثر آش العملاقة مثل الرئيس الصيني ماو عند بوابة تيانانمن، وهو يقف منتبهًا للنشيد الوطني.

Donald Trump was booed by the crowd at the US Open today. pic.twitter.com/Y2NbAGVWB9 — Pop Crave (@PopCrave) September 7, 2025

ولكن لا يمكن إنكار أنه بينما كانت الصورة موجودة هناك، كان الصوت متضاربًا. سرعان ما غطت موجة الهتافات التي ارتفعت لتحيته القوية يوم الأحد على صيحات الاستهجان التي ارتفعت بصوت أعلى من سقف آش الذي تم إغلاقه بسبب المطر - ربما كان ذلك مناسبًا نظرًا لأن العديد من المشجعين قد تركوا للوقوف في المطر وتحملوا خطوط الأمن الطويلة التي نتجت عن حضوره.

في تلك اللحظة المحرجة التي استمرت خمس ثوانٍ، بينما تم نشر النجوم والمشارب في الملعب المركزي، ابتسم الرئيس بسخرية من رد الفعل السلبي. لقد بدا الأمر مألوفًا للغاية بالتأكيد.

يحضر النهائي للاستيلاء على السلطة الناعمة

لم يكن وجود ترامب في نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للرجال مجرد وسيلة للاستيلاء على السلطة الناعمة، وهو نوع من الحيلة الروتينية التي يمارسها فلاديمير بوتين وكيم جونغ أون والمستبدون الآخرون الذين ينالون الاعجاب حينما يشاركون ويحضرون الأحداث الرياضية لأنها بطبيعتها جماهيرية.

هل كان وجود ترامب بمثابة تشتيت؟ ليس تشتيتًا. بالنسبة له؛ يعلم الجميع أنه لا يهتم بالمباراة نفسها، وهي حقيقة تعززت عندما غادر ترامب مقعده الفاخر ليدخل ويدردش مع حشد من المتملقين. لا، تم إسقاط زيارة ترامب مثل انفجار مفاجئ لتحويل الانتباه عن مؤشرات الركود المبهرة والتكهنات الهادرة حول صحته، وبطبيعة الحال، تلك الملفات المتعلقة بذلك الرجل الذي لا يجب ذكر اسمه.

علاقة رؤساء أميركا ببطولة التنس

أظهر الرؤساء السابقون أنه يمكنك الظهور في بطولة أمريكا المفتوحة دون أن تجعلها متعلقة بالأنا: كان أوباما منغمسًا بوضوح في دعم لاعب أميركي عندما شاهدوا فرانسيس تيافو يقاتل ألكاراز في نصف نهائي عام 2022.

كان بيل كلينتون فخورًا بفريق الولايات المتحدة أيضًا. في عام 2000، في أسابيعه الأخيرة كرئيس، انفصل عن قمة الألفية للأمم المتحدة لحضور نصف نهائي بيت سامبراس ضد ليتون هيويت، وانضم إلى جون ماكنرو في مقصورة التعليق ووقع على الكرات التي ألقاها المشجعون عليه بينما كان حراس الخدمة السرية يراقبون والقناصة يصطفون في الطابق العلوي من الملعب.

كما زار كلينتون سامبراس في غرفة الملابس بعد الخسارة أمام هيويت، مما أجل سعي الأميركي الملحمي للفوز بـ 14 بطولة جراند سلام قياسية آنذاك.

في عام 2009 عاد كلينتون وألقى الخطاب الرئيسي في حفل إدخال آرثر آش إلى ملعب أبطال بطولة أمريكا المفتوحة. وتذكر انتصارات آشي على الفصل العنصري وجهوده الرامية إلى فتح رياضته أمام المجتمعات التي تعاني من نقص الموارد والتمثيل.

لم يكن حضور ترامب يوم الأحد - تحت خيمة ملعب آش، على أرض تحمل اسم رائدة النوع الاجتماعي ومجتمع الميم بيلي جين كينغ، في بطولة تُبرز التزامها الراسخ بالتنوع والمساواة والشمول - مجرد تناقض واضح.

بل كان خروجًا عن الأضواء المنخفضة بشكل ملحوظ للرؤساء السابقين وكان مبالغًا فيه، حتى بالنسبة لرياضة تستضيف بانتظام العائلات المالكة. لكن ترامب ببساطة لم يستطع تفويت فرصة الاستعراض.

إن التعرض لصيحات الاستهجان من قبل حشد متعدد الثقافات من الساحل الشرقي يستمتع بكوكتيلات بقيمة 23 دولارًا وناجتس دجاج بالكافيار بقيمة 100 دولار دون سخرية هو لحم أحمر ستلتهمه قاعدته. وستكون تلك الضحكة الأخيرة بمثابة انتقام شخصي مُرضٍ، وهو موضوع ملح في فترة ولايته الثانية.

لمدة 40 عامًا، استغل ترامب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة من أجل النفوذ ، ولفت الانتباه إلى نفسه وموقعه الفاخر وجميع الأسماء الجريئة التي انضمت إليه في الداخل.

لكن حشد نيويورك - قلب البطولة المفتوحة - لم يعتاد أبدًا على بريقه الذهبي المزيف ولم يتردد في الاستهزاء بإعلاناته المنبثقة على الشاشة الكبيرة حتى في ذلك الوقت. بعد ركوب السلم المتحرك الذهبي لبدء حملته الرئاسية لعام 2015 وخطاب الإعلان الناري الذي هاجم فيه المهاجرين والأجانب، أصبح فعليًا متفرجًا غير مرغوب فيه في فلاشينج.

وبعد أشهر حضر نصف نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة بين فينوس وسيرينا ويليامز وسمع المزيد من صيحات الاستهجان وهو يتسلل بعيدًا مع ميلانيا، خارج "بوابة الرئيس" في الملعب.

عاد إلى نفس الملعب بعد غياب 10 سنوات

لذا فقد كان يعني شيئًا بالنسبة له يوم الأحد أن يعود بعد 10 سنوات، في نفس الحدث الذي كان ذات يوم جوهرة تاج شبكة سي بي إس ومقدمة لبرنامج 60 دقيقة - مؤسستان أخريان مصمم على الانتقام منهما - والعودة إلى مسقط رأسه الذي هدد مرارًا وتكرارًا بغزوه . وهذا عندما لا يكون في حالة إعلان الحرب على شيكاغو بشكل صريح .

وقد أطلق الحشد الجماهيري في نهائي الأحد، وهو الحشد الذي كان أكبر بكثير هذه المرة، صيحات الاستهجان عليه لفترة طويلة وبقوة لدرجة أنه كان من الصعب عدم تذكيرهم بالاستقبال القاسي لترامب في بطولة العالم لعام 2019. وفي وقت لاحق من يوم الأحد، انتقلت الكاميرا إلى بروس سبرينغستين، وهو بعبع ترامب الشهير، مما أثار هديرًا من الموافقة كاد أن يفجر سقف ملعب آش.

لم يقدم الكأس للبطل على العكس من مونديال الأندية

على عكس الفيفا في نهائي كأس العالم للأندية في تموز (يوليو)، والذي شهد تقديم ترامب كأس البطولة لفريق تشيلسي، لم يستطع ترامب سوى المشاهدة هذه المرة، وبدا مثل طفل تحت العقوبة يرى أصدقائه يلعبون في الخارج، بينما يقدم شخص آخر غيره الكأس إلى البطل ألكاراز.

وعقب التتويج رحل ترامب مباشرة، كما اختفى الوجود الأمني ​​الضخم الذي جعل نهائي يوم الأحد مشهداً استبدادياً، بالنسبة للعديد من المشجعين الذين عانوا من وجوده لأسباب أمنية، بل كان رحيله سببًا أكبر للاحتفال.

قالت أليس، ابنة فرانكلين ديلانو روزفلت، ذات مرة عن والدها: "إنه يريد أن يكون العروس في كل حفل زفاف، والجثة في كل جنازة، والطفل في كل معمودية". لكن هذا القول ينطبق على ترامب أكثر. ما دام هناك اهتمام، فمن المؤكد أنه سيجد طريقة لجعل نفسه محور الاهتمام.

===============

أعدت "إيلاف" هذه المادة نقلاً عن للكاتب أندرو لورانس.. "الغارديان"