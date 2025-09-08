إيلاف من لندن: أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإزالة وقفة احتجاجية للسلام أقيمت قبل 44 عامًا قبالة البيت الأبيض، وكانت الوقفة داعيةً إلى نزع السلاح العالمي.

ونُظمت الوقفة الاحتجاجية للسلام وهي إحدى أطول وقفات السلام في العالم، قبالة البيت الأبيض منذ عام 1981، وجاء أمر إزالتها بعد أن سأل أحد المراسلين عن الخيمة "المُزعجة"، فقال دونالد ترامب إنه سينظر في إزالتها.

ووصفت مراسلة من صحيفة "صوت أميركا الحقيقي" المحافظة، الخيمة الزرقاء الصغيرة، المُحاطة بلافتات مُختلفة مُناهضة للحرب، بأنها "مُزعجة"، عندما سألت السيد ترامب عنها.

وقال الرئيس الأميركي: "أزيلوها اليوم، الآن"، بعد أن سأل عن مكان الخيمة مُدعيًا أنه لم يسمع بها من قبل. وأضاف: "سننظر في الأمر الآن".

وفي ليلة الجمعة، شوهدت الشرطة وهي تتحدث مع من بدا أنهم متظاهرون بالقرب من موقع الوقفة الاحتجاجية، في حديقة لافاييت، المقابلة للبيت الأبيض.

وشوهد فيليبوس ميلاكو-بيلو، حارس موقع الوقفة الاحتجاجية، وهو يعانق متظاهرًا آخر، كان يخشى هدم الموقع الذي يبلغ عمره 44 عامًا.

تهديد آخر

يأتي هذا في أعقاب تهديد آخر ضد موقع الوقفة الاحتجاجية في وقت سابق من هذا العام، عندما كتب النائب جيف فان درو رسالة إلى وزارة الداخلية وصف فيها الموقع بأنه "منظر قبيح على مدار الساعة".

وفي الرسالة، التي نشرتها صحيفة واشنطن بوست، قال إن للناس "كل الحق في الاحتجاج على حكومتهم"، ولكن ليس "اختطاف حديقة وطنية وتحويلها إلى مشهد قبيح على مدار الساعة".

يشار إلى أن موقع الوقفة الاحتجاجية في حديقة تديرها دائرة المتنزهات الوطنية (NPS)، والتي تنص على وجوب إشغال هذه الخيمة طوال الوقت لضمان بقائها قائمة.

وفي عام 2013، أزالت شرطة الحديقة موقع الوقفة الاحتجاجية لفترة وجيزة عندما وُجد مهجورًا.

وقال المنظمون إن الرجل المسؤول عن البقاء في الخيمة طوال الليل ذلك اليوم كان محاربًا قديمًا يعاني من اضطراب ما بعد الصدمة.

وقالت كوني بيتشيوتو، التي حافظت على الاحتجاج منذ انطلاقه عام ١٩٨١ حتى وفاتها عام ٢٠١٦، آنذاك إنها "لن تستسلم أبدًا"، عندما رأت أن الخيمة قد أُزيلت.