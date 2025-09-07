إيلاف من واشنطن: وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الأحد، تحذيرا صريحا لحركة حماس، مؤكدا أنه "لن يكون هناك تحذير آخر".

وفي تغريدة على حسابه بمنصة "تروث سوشال"، قال ترامب: "الجميع يريد عودة الرهائن إلى ديارهم. الجميع يريد نهاية هذه الحرب".

وأضاف: "لقد قبل الإسرائيليون شروطي. وحان الوقت لحماس أن تقبلها أيضا". وتابع: "لقد حذرتُ حماس من عواقب عدم قبولها. هذا تحذيري الأخير، ولن يكون هناك تحذير آخر! شكرا لاهتمامكم بهذا الأمر".

وكشفت مصادر مطلعة لموقع "أكسيوس" أن مبعوث البيت الأبيض، ستيف ويتكوف، قدّم الأسبوع الماضي مقترحا جديدا لحركة حماس بشأن صفقة تشمل وقف إطلاق النار وتحرير رهائن، وذلك عبر "ناشط سلام إسرائيلي"، في محاولة لتجنب العملية العسكرية الواسعة التي تعتزم إسرائيل تنفيذها في مدينة غزة.

تفاصيل المقترح الأميركي:

1- إطلاق سراح جميع الرهائن الـ48 المتبقين في قطاع غزة.

2- وقف شامل لإطلاق النار وإنهاء العملية العسكرية الإسرائيلية لاحتلال مدينة غزة.

3- إفراج إسرائيل عن 2500 إلى 3000 أسير فلسطيني، بينهم مئات يقضون أحكاما بالسجن المؤبد بتهم تتعلق بقتل إسرائيليين.

4- مباشرة مفاوضات فورية حول شروط إنهاء الحرب، بما يشمل مطالب إسرائيل بنزع سلاح حماس، ومطالب الأخيرة بانسحاب كامل ونهائي لقوات الاحتلال من قطاع غزة.

5- تأكيد على أن ترامب سيتدخل شخصيا لإنهاء الحرب إذا استجابت حماس للمبادرة، واستمرار وقف إطلاق النار طالما المفاوضات جارية.

صحافة إسرائيل تكشف تفاصيل خطة انهاء الحرب

قالت "تايمز أوف إسرائيل" إن تل أبيب تدرس "بجدية بالغة" اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجديد لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن، بحسب مصدر مقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، مما يعني أن قبول تل أبيب بالمقترحات لم يحدث بعد، على العكس مما قاله ترامب.

ويقول المصدر "يبدو أن حماس ستواصل رفضها"، وتتضمن خطة ترامب إطلاق سراح جميع الرهائن في اليوم الأول من الهدنة، وإذا أثمرت المحادثات اللاحقة، إنهاء الحرب في غزة، بحسب ما ذكرته القناة 12. ولم ترد حماس بعد. ومن غير المرجح أن تقبل الجماعة الإرهابية مثل هذا العرض.

وبحسب الاقتراح، فإن حماس ستفرج عن كل الرهائن الـ48 الأحياء والأموات في اليوم الأول، بينما ستفرج إسرائيل عن أسرى وآلاف السجناء الفلسطينيين.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن جيش الدفاع الإسرائيلي سوف يلغي الغزو الوشيك لمدينة غزة، وسوف يبقى خارج المدينة، وفقا للتقرير.

وسوف ينخرط الجانبان في محادثات بشأن إنهاء الحرب تحت الإشراف الشخصي لترامب، وسوف يستمر وقف إطلاق النار طالما استمرت المفاوضات.

وفقًا للقناة 12، طرح ترامب والمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف الفكرة خلال جولة غولف قبل أسبوع. ونقل ويتكوف العرض عبر مستشار ترامب غير الرسمي بشارة بحبح والناشط الإسرائيلي غيرشون باسكين.

التقى ويتكوف مسؤولين قطريين في باريس الأسبوع الماضي لمناقشة الفكرة. وترددت تقارير عديدة في الأيام الأخيرة تفيد بأن البيت الأبيض يسعى إلى طرح رؤية جديدة لاتفاق شامل، لكن لم تظهر تفاصيل أكثر دقة إلا اليوم.

وتشير القناة 12 إلى أن الجماعة الإرهابية حذرة من العروض التي لا تمر عبر مصر وقطر، وتتردد في تصديق ترامب بعد أن لم يقدم لهم أي شيء مقابل إطلاق سراح المواطن الأمريكي الإسرائيلي عيدان ألكسندر، على الرغم من أنه كان مفهوما أنه سيضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب.

ويأتي هذا الاقتراح في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل استعداداتها لغزو مدينة غزة.