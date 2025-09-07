إيلاف من نيويورك: أفادت تقارير شبكة "سي إن إن" الأميركية أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ذهب لمشاهدة نهائي بطولة أميركا المفتوحة للتنس، واستقبله الجمهور الذي يقدر عدده بالآلاف، بمزيج من هتافات الترحيب، وصيحات الاستهجان عند دخوله ملعب آرثر آش في نيويورك لحضور نهائي البطولة، فضلاً عن تقارير أفادت بأن اتحاد التنس الأميركي طلب من المذيعين تجنب أي ردود فعل جماهيرية قبل ظهور الرئيس، وعدم بث أي اساءات للرئيس.

Cheers from the audience as President Donald J. Trump enters Arthur Ashe Stadium for the @usopen 🎾🇺🇸 pic.twitter.com/TsXbMJZ59x — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 7, 2025

وقد تسبب ظهور الرئيس ترامب في نهائي فردي الرجال في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس بعد ظهر الأحد في حدوث حالة من الفوضى بين مشجعي التنس، بما في ذلك مجموعة من المشاهير الحاضرين.

قال مصدر لنيويورك بوست حصريًا: "إنه عرض سيء للغاية. لا يُمكن للسيارات الوصول إلى مواقف السيارات، والناس يمشون أميالًا. حتى المشاهير يضطرون للانتظار مثل بقية المشجعين العاديين".

مشاهير النجوم يعانون بسبب حضور ترامب

وأضاف المصدر أن الأمن "منع الدخول بطرق عديدة". وقد شوهدت كاثرين زيتا جونز ومايكل دوغلاس وبين ستيلر وهم "ينتظرون في الطابور، مثل أي شخص آخر"، بينما جلست ديبرا ميسينج "في سيارة لمدة ساعة ولم يسمحوا لها بالخروج". كما شوهدت ليندسي لوهان أيضًا وهي تتجول في مواقف السيارات.

BOOOOOOOO!!! NYC crowd reacts to Trump at US Open Final. Sound up 🔈🔈🔈 pic.twitter.com/I59l1C5SUO — Don Lewis (@DonLew87) September 7, 2025

وفي النهاية، تمكن ستيلر من الوصول إلى مقعده برفقة المشاهير الآخرين، بما في ذلك ميندي كالينج، وبروس سبرينغستين، وبي جيه نوفاك، وستينج، لمشاهدة جانيك سينر وهو يتنافس مع كارلوس ألكاراز.

فقد حرص ميندي كالينج، والموسيقي بروس سبرينغستين، والممثل بي جيه نوفاك، والممثل بن ستيلر، والموسيقي شاجي، والممثلة كريستين تايلور، والموسيقي ستينغ على حضور المباراة النهائية لفردي الرجال. وذكرت التقارير أن ديبرا ميسينج اضطرت إلى الانتظار في سيارتها حتى يُسمح لها بالدخول إلى الملعب.

قبل ظهوره، نصحت رابطة التنس الأمريكية القنوات التلفزيونية بعدم بث أي رد فعل سلبي قد يتلقاه ترامب من الجمهور. ونصحت رابطة التنس الأميركية "جميع وسائل البث بالامتناع عن عرض أي اضطرابات أو ردود أفعال ردًا على حضور الرئيس بأي شكل من الأشكال.

وتكشف منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي أن الرئيس تعرض لاستهجان شديد أثناء تحيته أثناء النشيد الوطني.

ألكاراز يتوج باللقب

أما على مستوى المباراة والتتويج باللقب، فقد نجح الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف الثاني عالمياً في التتويج ببطولة أميركا المفتوحة للتنس آخر بطولات الغراند سلام لهذا الموسم، وذلك عقب فوزه على الإيطالي يانيك سينر حامل اللقب والمصنف الأول عالمياً بنتيجة 3-1.

المواجهة انطلقت مساء الأحد بعد تأخر امتد لأكثر من 50 دقيقة كاملة بسبب الإجراءات التي واكبت المباراة لتأمين وصول الرئيس الأميركي، وقد نجح ألكاراز في حسمها بعد ساعتين و45 دقيقة بواقع 6-2 و3-6 و6-1 و6-4.

وجاءت المواجهة نارية وعامرة بالإثارة والندية بين نجمي الجيل الجديد حيث القوة الذهنية لسينر التي اصطدمت بالتنوع والسرعة الكبيرة لألكاراز الذي فرض أسلوبه خلال المواجهة، ونجح في حسم المباراة والتتويج بلقب البطولة.