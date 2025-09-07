إيلاف من بيروت: حرص الرئيس السوري للمرحلة الإنتقالية أحمد الشرع على حضور حفل تخرج عقيلته لطيفة دروبي من جامعة إدلب، وتكريمها في حفل تخرجعها من كلية الآداب والعلوم الإنسانية.

كلمة السيدة لطيفة الدروبي عقيلة الرئيس أحمد الشرع خلال حفل تخرجها من كلية الآداب في جامعة إدلب. pic.twitter.com/Ce8jdHvHxW — Qasem (@Qasemqt) September 7, 2025

وقالت الدروبي في كلمتها خلال حفلة تخرج دفعة "النصر والتحرير": "أقف اليوم على أرض صمدت، فأزهرت أملا وأنبتت علما واحتضنت آلاف القصص التي تنبض بالحياة".

وظهر الشرع في الحفل يكرم الطلبة الخريجين ومن بينهم زوجته لطيفة، حيث جمعتهم على منصة التكريم صورة تذكارية.