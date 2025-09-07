إيلاف من أبوظبي: وصل الملك عبدالله الثاني ابن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية إلى دولة الإمارات اليوم في زيارة عمل.

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإرمارات في مقدمة مستقبلي الملك عبدالله الثاني لدى وصوله والوفد المرافق مطار البطين في أبوظبي.

كما كان في استقبال ملك الأردن، الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة، و حميد عبيد أبوشبص رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة وعدد من كبار المسؤولين.

ويرافق الملك عبدالله الثاني خلال الزيارة، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية، والدكتور جعفر حسان رئيس الوزراء، وأيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين وعدد من كبار المسؤولين في الأردن.

الشيخ محمد بن زايد في استقبال الأمير الحسين بن عبدالله الثاني