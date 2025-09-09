إيلاف من لندن: أعلنت عائلة روبرت مردوخ الاثنين أن لاكلان مردوخ، الابن الأكبر لروبرت مردوخ، سيحصل على السيطرة على إمبراطورية مردوخ الإعلامية المترامية الأطراف، والتي تشمل فوكس نيوز وصحيفة وول ستريت جورنال وصحيفة التايمز في المملكة المتحدة، حيث سيحصل أشقاؤه الثلاثة الأكبر سنا على ما يقدر بنحو 1.1 مليار دولار لكل منهم مقابل أسهمهم في الشركة.

تُنهي هذه الصفقة معركةً قانونيةً اتسمت بالضراوة أحيانًا بين أبناء مردوخ الأكبر سنًا للسيطرة على أعمال والدهم البالغ من العمر 94 عامًا، وتحافظ الصفقة على التوجه المحافظ للشركة الإعلامية، إذ يُعتبر لاكلان مردوخ أكثر أبناء مردوخ تحفظًا.

لاكلان هو الرئيس الحالي لشركة نيوز كورب، الشركة الأم لأكثر من عشرين مطبوعة بما في ذلك جورنال، وتايمز ، ونيويورك بوست، بعد أن خلف والده في عام 2023.

صندوق لعائدات البيع

سينضم أبناء روبرت مردوخ من زوجته الثالثة ويندي دينغ، كلوي وغريس، إلى لاكلان في صندوق عائلي جديد يمتلك حصصًا مسيطرة في شركتي فوكس ونيوز كورب، المجموعتين الإعلاميتين التابعتين لعائلة مردوخ. وبموجب الاتفاق، ستكون برودنس ماكليود وإليزابيث مردوخ وجيمس مردوخ المستفيدين من صندوق سيُودع فيه عائدات البيع.

وقد رفع الأبناء الثلاثة دعوى قضائية ضد والدهم في رينو بولاية نيفادا، بعد أن حاول انتزاع قوتهم التصويتية وترك لاكلان مع السيطرة الوحيدة على الشركات في مشروع أطلق عليه مردوخ اسم "مشروع الانسجام العائلي".

كان يريد لاكلان دائماً

وبحسب سجلات المحكمة ، قال مردوخ لآخرين على انفراد إنه في حين أنه يريد الانسجام في الأسرة، إلا أنه يعتقد أن لاكلان هو الأفضل لقيادة إمبراطوريته الإعلامية نحو المستقبل.

كتب إلى زوجته السابقة آنا، والدة إليزابيث ولاكلان وجيمس: "أتمنى لو يعم السلام كل مكان. لكن الحقيقة أن لاكلان هو الأفضل لإدارة العمل، فهو يحظى باحترام كبير في الداخل والخارج"

خلال النزاع القانوني، قال مردوخ لأبنائه الأكبر، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز : "هذه الشركات هي إرثي. لقد بذلتُ فيها كل ما في وسعي طوال حياتي". ووصف أصوله الإعلامية بأنها "حامية للأصوات المحافظة في العالم الناطق بالإنجليزية"، وجادل بأن قيادة لاكلان وحدها هي القادرة على حمايتها في هذا الدور.

يبدو أن الخلافات العائلية والسياسية قد دقت إسفينًا بين لاكلان وإخوته. وكان جيمس مردوخ من أشد المنتقدين للتوجه السياسي لشركة العائلة، لا سيما فيما يتعلق بتغير المناخ ودعمها لدونالد ترامب، الذي يقاضي حاليًا صحيفة وول ستريت جورنال التابعة لمردوخ.

في مقابلة نادرة نُشرت في وقت سابق من هذا العام، صرّح جيمس مردوخ لمجلة أتلانتيك بأنه يعتبر والده "كارهًا للنساء" ووصف قناة فوكس نيوز بأنها "تهديد" للديمقراطية الأمريكية. ووفقًا للمقال، نادرًا ما تحدث جيمس وروبرت منذ سنوات.

وأخيرًا، وافقت العائلة على صفقة شراء بعد أن دخلت القضية، التي ظلت بعيدة عن أعين الجمهور لعدة أشهر، في مرحلة الاستئناف، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز .

التصرف بسوء نية

في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، خلص مفوض ولاية نيفادا إدموند جورمان إلى أن روبرت ولاكلان مردوخ تصرفا " بسوء نية " في محاولتهما تغيير شروط الثقة غير القابلة للإلغاء التي قسمت السيطرة على الشركة بين أبناء مردوخ الأربعة الأكبر سنا.

واتهم جورمان في رأيه اللاذع المكون من 96 صفحة مردوخ وابنه الأكبر بـ "مسرحية مصممة بعناية" من أجل "ترسيخ الأدوار التنفيذية التي يتولىها لاكلان مردوخ بشكل دائم".

لاكلان مردوخ هو الآن الوريث الفعلي لإحدى أقوى شركات الإعلام في العالم. فإلى جانب فوكس نيوز وفوكس سبورتس وشركات الصحف متعددة الجنسيات، يسيطر آل مردوخ على دار النشر هاربر كولينز، وعلى خدمة البث المجانية " توبي" سريعة النمو .

وقالت شركة نيوز كورب في بيان: "يرحب مجلس إدارة شركة نيوز كورب بهذه التطورات ويعتقد أن القيادة والرؤية والإدارة التي يتولاها رئيس الشركة لاكلان مردوخ ستظل مهمة لتوجيه استراتيجية الشركة ونجاحها".