إيلاف من لندن: يصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى لندن يوم الثلاثاء 17 سبتمبر في زيارته الرسمية الثانية، وهي المرة الأولى في تاريخ المملكة المتحدة التي يُمنح فيها زعيم أجنبي هذا الشرف مرتين.

تُعدّ زيارة الدولة إلى المملكة المتحدة - التي تشمل دعوة رسمية من الملك إلى رئيس دولة أجنبية - أحداثًا نادرة نسبيًا. فعلى مدار العقدين الماضيين، لم تستضيف المملكة المتحدة سوى زيارة أو زيارتين من هذا النوع سنويًا.

وتُعدّ هذه الزيارات، المُعدّة بعناية والتي تسعى إلى إبراز عمق العلاقة، تتويجًا لأشهر، إن لم يكن لسنوات، من التنسيق بين العاصمتين.

وقال تقرير لمعهد لندن للدراسات الدولية (تشاتهام هاوس): وعلى غرار زيارة عام 2019، ستكون الأيام الثلاثة للزيارة حافلة بالاحتفالات والرموز والاحتجاجات.

وقد تكون أكثر جوهرية هذه المرة، مُبرزةً الأجندة التكنولوجية والاقتصادية القوية التي صاغها الزعيمان في الأشهر الأخيرة. لكن من المرجح أن تظلّ الاختراقات الدبلوماسية الكبرى، سواءً بشأن غزة أو أوكرانيا، بعيدة المنال.

أجندة تكنولوجية

ويُقال إن شراكة تكنولوجية بارزة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ستكون أبرز نتائج الزيارة، حيث تُقدّم نهجًا مشتركًا في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية والمعادن الأرضية النادرة.

وانضمّ إلى حفل الإطلاق كلٌّ من جينسن هوانغ من شركة إنفيديا، وسام ألتمان من شركة أوبن إيه آي، وتيم كوك من شركة آبل.

ونظرًا لقوة مؤسسات البحث في المملكة المتحدة، وكوادرها التقنية الماهرة، وبيئة الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي المزدهرة، تُعدّ هذه شراكةً طبيعيةً للولايات المتحدة، التي ترى في تفوق الذكاء الاصطناعي قوةً جيوستراتيجية رئيسية.

قطاع الدفاع

وقد تتبع ذلك استثمارات في مراكز البيانات البريطانية والتعاون في قطاع الدفاع، وهي تدابير تهدف إلى تأمين سلاسل التوريد والحدّ من سيطرة الصين على المعادن التي تُغذّي ثورة الذكاء الاصطناعي.

وتهدف اتفاقية توليد الطاقة النووية، التي تُتيح استثمارات جديدة ومفاعلات معيارية متطورة، إلى تشغيل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، ووفقًا لستارمر، "خفض فواتير المنازل على المدى الطويل".

وقد تُعالج هذه الأجندة بعض مُدخلات الأجهزة والأبحاث. لكنها لن تُحلّ بسهولة مجموعة الاختلافات التنظيمية والمحتوى عبر الأطلسي.

حرية التعبير

وقد توافق لندن، بحسب التقارير، على صياغة تُشدد على أهمية حرية التعبير، وهي مجال خلاف ثنائي أثاره قانون السلامة على الإنترنت في المملكة المتحدة.

يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه الشراكة قادرة على تعزيز التعاون عبر الأطلسي في مجال الذكاء الاصطناعي، أم أن قوتها تكمن في إشاراتها.

تعميق العلاقات التجارية

وتُعدّ اتفاقية التجارة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة، التي حظيت بحفاوة بالغة في مايو، ضرورية للاقتصاد البريطاني المتعثر. كما أنها تُمثل جائزة سياسية ضخمة لكلا البلدين، كونها أول اتفاقية من نوعها تُعلن عنها الإدارة الجديدة في واشنطن.

لكن لا يزال هناك الكثير من العمل لصياغة المجموعة الأولية من شروط التجارة وتحويلها إلى اتفاقية ازدهار اقتصادي مفصلة وفعّالة. وقد تعهّدت مسودة الاتفاقية، المكونة من خمس صفحات، بخفض الرسوم الجمركية إلى 10% على بعض السيارات البريطانية، وإلغاء الرسوم الجمركية البالغة 25% على الصلب والألومنيوم البريطانيين، من بين تدابير أخرى. وقد دخلت بنود الاتفاقية حيز التنفيذ منذ يونيو.

وتقع على عاتق لندن وواشنطن الآن مهمة شاقة تتمثل في وضع تفاصيل التنفيذ المتعلقة بالوصول إلى الأسواق، والتجارة الرقمية، والحواجز غير الجمركية، والأمن الاقتصادي.

أوكرانيا

وتوقف الزخم لإنهاء الصراع في أوكرانيا منذ اجتماع الرئيس ترامب في أغسطس/آب في المكتب البيضاوي مع الرئيس زيلينسكي ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر وقادة أوروبيين.

وفي نهاية الأسبوع، تعهد الرئيس ترامب بأنه لن يفرض عقوبات "كبيرة" على روسيا إلا بعد أن تعلن جميع الدول الأعضاء في حلف الناتو عن عقوبات وتوقف جميع مشتريات النفط الروسي. وهذا يُقدم دليلاً إضافياً على أن واشنطن لا تزال مترددة في اتخاذ إجراءات عقابية جديدة ضد موسكو.

وفي وقت قد يُشكك فيه بوتين في تماسك حلف الناتو، تُمثل تعهدات ستارمر الأخيرة بتحقيق هدف إنفاق الأمن القومي بنسبة 5% وشراء طائرات إف-35 أمريكية الصنع ذات القدرات النووية استثمارات قيّمة في التعاون الأمني ​​عبر الأطلسي.

إن استمرار العلاقات الدفاعية الوثيقة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة سيعزز موقف الغرب في أي مفاوضات - حتى لو كانت حملة الضغط الاقتصادي الأوسع بعيدة المنال.

غزة

وفيما يتعلق بغزة، تتمتع المملكة المتحدة بنفوذ محدود ولكنه نادر على الولايات المتحدة، وعليها أن تلعب هذه الورقة بمهارة. لا يُظهر الهجوم العسكري الإسرائيلي المتوسع على غزة أي علامات على التراجع على المدى القريب.

كما لا تظهر الكارثة الإنسانية المتفاقمة في القطاع أي علامات على التراجع.

وعلى الرغم من استياء واشنطن من الغارات الجوية الإسرائيلية في الدوحة (قال الرئيس ترامب إن الهجوم "لا يخدم أهداف إسرائيل أو أمريكا")، فإن تهديد ستارمر بالاعتراف بدولة فلسطينية في اجتماعات الأمم المتحدة في أواخر سبتمبر/أيلول سيُغضب واشنطن بشدة.

وعلى الرغم من أن الاعتراف بفلسطين لن يصاحبه على الأرجح تغييرات ملموسة على أرض الواقع، إلا أنه سيُرسل إشارة قوية إلى إسرائيل وواشنطن والعالم مفادها أن المملكة المتحدة تعتقد أن الوضع الراهن لا يمكن أن يستمر.

يمكن للمملكة المتحدة أن تستغل هذه اللحظة لاستكشاف اهتمام الولايات المتحدة باستخدام نفوذها الكبير من أجل التوصل إلى اتفاق أوسع لإنهاء القتال في غزة.