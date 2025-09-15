إيلاف من لندن: من السهل جدًا إلقاء اللوم على دونالد ترامب في كل ما يحدث في العالم من مشاكل، فكثيرًا ما تُبالغ في تقدير قدرة أي رئيس أميركي على تغيير سلوك القوى الكبرى الأخرى جذريًا أو التحكم فيه.

ومع ذلك، بتظاهره بأنه ملك عالمي، وأنه يتحكم في الحرب والسلام، فإن ترامب يسمح باستمرارية أوهام الهيمنة الأمريكية، والقدرة المطلقة، والحق الإلهي، مما يجعل الأنا تتضخم أكثر لديه، لقد تعهد قبل توليه منصبه بإنهاء صراعي أوكرانيا وغزة بسرعة، ولعله بغروره اعتقد حقًا أنه قادر على ذلك.

بعد ثمانية أشهر، يحدث العكس تمامًا. تتوسع الأزمتان وتتفاقمان. انفجرت الفقاعة، وانكشفت خدعته، وخلع الإمبراطور ملابسه - ولا يمكن إنكار أن ترامب، من خلال استرضاء وتبرير وتشجيع الشريرين الرئيسيين في هاتين المأساتين، هو المسؤول الأكبر.

إن عمليات التوغل الروسية المتعددة بطائرات بدون طيار الأسبوع الماضي في بولندا، العضو في حلف شمال الأطلسي - والتي يصفها المسؤولون البولنديون بحق بأنها متعمدة - تهدد بتحويل حرب أوكرانيا إلى حريق هائل في جميع أنحاء أوروبا.

وبالمثل، فإن الغارة الجوية الإسرائيلية المتهورة وغير القانونية على قطر ، والتي فجرت عملية السلام في غزة، ماديًا ومجازيًا، قد زادت من حدة التوترات الإقليمية.

ليس قائداً عند الضرورة

العامل المشترك في كلا التطورين هو ضعف الولايات المتحدة، أي ضعف ترامب. هل كرس أي رئيس أميركي آخر كل هذا الجهد ليُظهر نفسه قائدًا قويًا بينما يفشل فشلاً ذريعًا في التصرف كقائد عند الضرورة؟

إن الكثير مما يفعله، سواءً كان إصدار أوامر تنفيذية غير قانونية، أو إقالة كبار المسؤولين، أو التنمر على الجيران والمهاجرين العزل، أو إصدار أوامر للقوات بالنزول إلى شوارع المدن الأمريكية، أو دعم قائد انقلاب في البرازيل، أو إثارة الخلافات مع القضاة ووسائل الإعلام المستقلة، يهدف إلى تعزيز صورة ترامب كرجل قوي.

الواقع مختلف تمامًا. عندما يواجه ترامب خصومًا أقوياء لا يلينون، بدلاً من الأهداف السهلة، فإنه يستسلم. إنه يتراجع. لقد توصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى هذا منذ فترة طويلة. يلعب كلا الرجلين به كمغفل .

إنهم يغازلونه. إنهم ينسجون الأكاذيب حول رغبتهم في السلام. إنهم يعرضون انتصارات سهلة. ثم يعودون إلى ديارهم، كما كان الحال مع بوتين بعد قمة ألاسكا المحرجة الشهر الماضي، ويستمرون في فعل ما يريدون، والذي عادة ما ينطوي على عنف أكبر. عندما يتصل ترامب الغاضب للشكوى، كما حدث بعد غارة نتنياهو على قطر، ويتذمر بشكل مثير للشفقة من أنه "غير سعيد"، فإنه يؤكد ضعفه فحسب - ويتم تجاهله.

ميوله الاستعراضية تجعل الأمور أكثر تعقيداً

بدلاً من تسهيل إنهاء هذه الحروب، أصبح ترامب عقبة رئيسية أمام السلام. تدخلاته غير المدروسة، واستعراضاته، وانحيازاته تزيد الأمور سوءًا، وتطيل أمد الصراعين. إن افتقاره إلى مهارات القيادة، إلى جانب افتقاره إلى النزاهة والحس السليم، أمر صادم للأوروبيين، الذين اعتادوا التعامل مع رؤساء عقلانيين في الغالب، وأكفاء نسبيًا.

وقد أدى عداء ترامب للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وحروبه الجمركية، ومؤامراته المناهضة للديمقراطية، إلى مزيد من تقويض التماسك والثقة الغربية، وتعزيز الأنظمة الاستبدادية .

يراقب بوتين من عرينه في الكرملين، ويتصرف وفقًا لذلك. كان توغل الطائرات بدون طيار في بولندا - ليس الأول، ولكنه الأكبر على الإطلاق - اختبارًا محسوبًا لردود فعل الناتو ووحدته.

لم يقل ترامب الكثير حتى الآن - ولم يفعل شيئًا. صمته يكشف الكثير. لن يعترف بأن خضوعه المتملق لبوتين قد جاء بنتائج عكسية مروعة. ولن يستجمع الآن القوة والشجاعة لاتخاذ موقف، على الرغم من الأسلحة العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية العديدة المتاحة له.

وماذا إذا اشتعلت بين روسيا وأوروبا؟

لذا يحصل بوتين على تصريح مجاني مرة أخرى. في المرة القادمة قد يكون الأمر أسوأ. ماذا لو، على سبيل المثال، هددت روسيا فنلندا بشكل مباشر؟ أو ألمانيا؟ ماذا سيفعل ترامب حينها؟

بناءً على الأدلة حتى الآن، فإن الشكوك هي: ليس كثيرًا. تعرض الرئيس السابق جو بايدن لانتقادات محقة لتوخيه الحذر في أوكرانيا. ترامب بالكاد في اللعبة. يجب على المملكة المتحدة ودول الناتو الأوروبية التوقف عن الخضوع لواشنطن، وخلع القفازات ورسم خط فاصل أخيرًا مع موسكو. إنشاء منطقة حظر جوي محمية فوق المناطق غير المحتلة في أوكرانيا، وتوسيع المساعدات العسكرية، ووقف جميع واردات الطاقة الروسية، ومصادرة أموال الكرملين المجمدة ، وعزل البنوك الروسية والصينية التي تخرق العقوبات، وخفض مستوى العلاقات الدبلوماسية أو قطعها مع نظام بوتين هي مسارات عمل يتم حثها مرارًا وتكرارًا هنا. وإذا لزم الأمر، يجب أن تكون جيوش أوروبا مستعدة للرد. انتظار ترامب لا طائل منه.

العرب يرغبون في الانفصال عن ترامب

يواجه القادة العرب المجتمعون هذا الأسبوع ضغوطًا مماثلة للانفصال عن الولايات المتحدة بعد أن جلس ترامب المهمش جانبًا، بينما أضاف نتانياهو قطر، حليفة الولايات المتحدة، إلى القائمة الطويلة للدول التي هاجمتها إسرائيل بطائرات وقنابل أمريكية منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

أميركا رهينة لتطرف نتانياهو

ما ثمن خطته الضخمة لإعادة تشكيل الشرق الأوسط الآن؟ السياسة الأميركية رهينة العدمية المتطرفة لنتانياهو.

اقطعوا إمدادات الأسلحة الأميركية عن إسرائيل. جمدوا المساعدات المالية الثنائية. افرضوا عقوبات. ادعموا محاكمة قادة إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب. اعترفوا بدولة فلسطين المستقلة. أي رئيس أميركي عادي قد يفعل بعضًا من هذا أو كله. لكن ترامب ليس طبيعيًا. إنه شاذ. إنه خارج نطاقه.

أصبحت الإخفاقات التاريخية للقيادة الدولية شائعةً جدًا في عالم القرن الحادي والعشرين الممزق هذا. كان أحدها القرار الأمريكي البريطاني بغزو العراق عام 2003. وآخرها الفشل في معالجة أزمة المناخ بفعالية.

والآن، تلوح في الأفق كارثتان أخريان أخطر بكثير. إذا سمح الاتحاد الأوروبي، الذي يعقد اجتماعه السنوي هذا الشهر، لروسيا وإسرائيل بمواصلة عدوانهما القاتل وغير القانوني وغير الأخلاقي والمتنامي باستمرار، فقد لا يكون هناك ما يوقف الانحدار المتسارع نحو الفوضى العالمية.

ما لم تتحد الدول الديمقراطية لضمان وقف سريع لهذه الحروب، مستخدمةً جميع الوسائل اللازمة، بما في ذلك القوة العسكرية، فإن كوارث أكبر سوف تحدث حتمًا. لكن لا تعتمدوا على الولايات المتحدة لتولي زمام المبادرة. لا تعتمدوا على ترامب، إنه جزء من المشكلة، ولن يكون هو الحل.

================

أعدت "إيلاف" هذه المادة نقلاً عن مقال لـ"سيمون تيسدال" المتخصص في الشؤون الخارجية بصحيفة الغارديان

https://www.theguardian.com/commentisfree/2025/sep/14/donald-trump-russia-israel-vladimir-putin-benjamin-netanyahu