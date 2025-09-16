إيلاف من المنامة: بناءً على توجيهات عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، جرى تجديد جوازات السفر لجميع المواطنين البحرينيين الذين أُسقطت عنهم الجنسية الكويتية أخيرا، بما يتيح لهم حرية التنقل والسفر وصون حقوقهم الإنسانية والاجتماعية.

وتأتي هذه المبادرة الملكية في إطار حرص الملك حمد على لم شمل الأسر البحرينية والحفاظ على تماسكها، انطلاقًا من النهج الإنساني والحضاري الذي يميز مملكة البحرين في رعاية مواطنيها والتخفيف من أي تبعات إنسانية قد تطرأ عليهم.

خلفيات الموضوع

شهدت الفترة الماضية إسقاط الجنسية الكويتية عن عدد من الأفراد الذين يحملون في الأصل الجنسية البحرينية، الأمر الذي ترك انعكاسات مباشرة على أوضاعهم القانونية والاجتماعية، خصوصًا فيما يتعلق بحرية التنقل وإثبات الهوية.

وجاءت التوجيهات الملكية كخطوة عاجلة لمعالجة أوضاعهم وضمان عدم تأثر استقرارهم الأسري أو انتمائهم الوطني، بما يعكس ما توليه القيادة البحرينية من اهتمام بمصالح المواطنين وكرامتهم أينما كانوا.

وأكدت الجهات المعنية في البحرين أن الإجراءات التنفيذية الخاصة بتجديد الجوازات تمت بصورة ميسرة، بما يتيح للمستفيدين العودة إلى ممارسة حياتهم الطبيعية دون عوائق، ويعزز مكانة البحرين كدولة قائمة على مبادئ المواطنة والعدالة الاجتماعية.