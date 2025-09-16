إيلاف من نيويورك: رفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعوى قضائية ضد صحيفة نيويورك تايمز مطالباً بتعويض قدره 15 مليار دولار ، في أحدث استخدام له للإجراءات القانونية التي تستهدف إحدى وسائل الإعلام الكبرى.

واتهم الرئيس الأميركي الصحيفة بأنها "بوق" للحزب الديمقراطي و"نشر محتوى كاذب، وتتعمد التشهير به".

يأتي ذلك بعد أن أعلنت صحيفة نيويورك تايمز الأسبوع الماضي أنها تلقت تهديدًا باتخاذ إجراء قانوني من البيت الأبيض، إثر نشرها مقالاتٍ حول رسالةٍ فظةٍ بمناسبة عيد ميلاد جيفري إبستين، المُدان بالاعتداء الجنسي. تحمل الرسالة توقيع ترامب، لكن الرئيس نفى أن يكون هو الذي كتبها.

في يوليو (تموز)، رفع دعوى قضائية ضد صحيفة أمريكية كبرى أخرى، هي وول ستريت جورنال ، ومالكها روبرت مردوخ، بعد أن نشرت لأول مرة وجود المذكرة، التي تضمنت أيضًا رسمًا فاحشًا. نُشرت المذكرة منذ ذلك الحين، لكن ترامب لا يزال ينكر كونه كاتبها.

وتقدم محامو ترامب بشكوى ضد صحيفة نيويورك تايمز، في أحدث دليل على استعداد الرئيس لاستخدام إجراءات قانونية ضد وسائل الإعلام، إلى محكمة جزئية في فلوريدا مساء الاثنين.

ويذكر الكتاب عدة مقالات وكتابًا واحدًا كتبه اثنان من الصحفيين ونشروا في الفترة التي سبقت انتخابات عام 2024.

خيانة المبادئ الصحفية

"لقد خانت صحيفة التايمز المبادئ الصحفية المتمثلة في الصدق والموضوعية والدقة التي كانت تتبناها ذات يوم"، كما جاء في المقال، واتهمت الصحيفة أيضًا بأنها "مُروّج رائد وغير معتذر للأكاذيب ضد الرئيس ترامب". ولم ترد صحيفة نيويورك تايمز حتى الآن.

تتهم الدعوى صحيفة نيويورك تايمز، بالإضافة إلى وسائل إعلام تقليدية أخرى تُعتبر معارضة، بالتدخل في الانتخابات. وتشير إلى قرار الصحيفة تأييد المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس في السباق الرئاسي الأخير.

أعلنت صحيفة نيويورك تايمز تأييدها، بينما اتخذت وسائل إعلام رئيسية أخرى خطوةً غير مألوفة برفضها تأييد أي مرشح في السباق. أما صحيفة واشنطن بوست، المملوكة لمؤسس أمازون جيف بيزوس، فقد اختارت عدم تأييد أي مرشح.

وتعرض القرار لانتقادات من البعض باعتباره محاولة لاسترضاء ترامب، وأدى إلى ردود فعل عنيفة بين المشتركين وموظفي الصحيفة.

إن القضية المرفوعة ضد صحيفة نيويورك تايمز هي الأحدث في سلسلة من الدعاوى القضائية بمليارات الدولارات التي رفعها ترامب ضد وسائل الإعلام الأميركية منذ عودته إلى البيت الأبيض.

رُفعت دعاوى قضائية ضد قناة ABC News والمذيع جورج ستيفانوبولوس ، بالإضافة إلى شركة باراماونت بسبب مقابلتها مع هاريس في برنامج 60 دقيقة . وسُوّيت القضيتان بمبلغ 15 مليون دولار و16 مليون دولار على التوالي. ولا تزال القضية ضد صحيفة وول ستريت جورنال مستمرة.

أكثرها انحطاطا في تاريخ أميركا

في منشور على منصته "تروث سوشيال"، ندد ترامب بصحيفة نيويورك تايمز ووصفها بأنها "واحدة من أسوأ الصحف وأكثرها انحطاطا في تاريخ بلادنا، وأصبحت بمثابة ناطق رسمي باسم الحزب الديمقراطي اليساري الراديكالي".

قال: "أعتبرها أكبر مساهمة غير قانونية في تاريخ الحملة الانتخابية"، مع أنه لم يقدم أي دليل على ادعائه. "في الواقع، وُضع تأييدهم لكامالا هاريس في منتصف الصفحة الأولى من صحيفة نيويورك تايمز، وهو أمر لم يُسمع به من قبل!"

"لقد انخرطت صحيفة التايمز على مدى عقود من الزمن في أسلوب الكذب بشأن رئيسي المفضل (أنا!)، وعائلتي، وأعمالي، وحركة أميركا أولاً، وشعار "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى"، وأمتنا ككل."

وتستشهد الدعوى القضائية بمقالات في صحيفة نيويورك تايمز تستند إلى كتاب "الخاسر المحظوظ: كيف بدد دونالد ترامب ثروة والده وخلق وهم النجاح"، للمراسلين سوزان كريج وروس بويتنر.

جاء في الدعوى أن "المدعى عليهم نشروا الكتاب والمقالات بسوء نية، مع علمهم بأن هذه المنشورات مليئة بتشويهات وافتراءات بغيضة عن الرئيس ترامب". ولم تُعلق دار نشر "بنغوين راندوم هاوس"، ناشرة الكتاب، على الدعوى حتى الآن.

تشهير متعمد وخبيث

تشمل مقالات صحيفة نيويورك تايمز التي ستستشهد بها الدعوى القضائية مقالاً نُشر قبل انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني)، ووُصف بأنه "هجوم في الانتخابات". وتقول الدعوى إن المقالات كانت جزءًا من نمط طويل الأمد من "التشهير المتعمد والخبيث". وتطالب بتعويضات "لا تقل عن 15 مليار دولار".

سبق لفريق ترامب أن رفع دعوى تشهير ضد صحيفة نيويورك تايمز بشأن مقال رأي يتعلق بالتدخل الروسي في الانتخابات الأميركية عام 2016. ورُفضت الدعوى لاحقًا باعتبارها "حرية تعبير محمية".

رفع ترامب دعوى قضائية ضد الصحيفة وابنة أخته المنفصلة عنه بسبب قصة نُشرت عام 2018 حول ثروة عائلته وترتيباتها الضريبية، واصفًا إياها بـ"مؤامرة خبيثة" للحصول على سجلاته. رفض قاضٍ في نيويورك القضية عام 2023 .