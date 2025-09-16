إيلاف من لندن: يصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المملكة المتحدة الثلاثاء في زيارة دولة تاريخية ثانية . تأتي زيارته في وقت حرج بالنسبة لكير ستارمر، الذي يواجه استياءً متزايدًا من نواب حزبه، وينشغل حاليًا بالتحضير لخطاب قد يكون حاسمًا في مؤتمر الحزب.

وتأمل الحكومة أن تبهر الرئيس الأميركي بعرض ملكي وعسكري، مع إبعاده عن الأماكن الحساسة مثل وسط لندن، والموضوعات الحساسة مثل الهجرة وحرية التعبير. لكن ماذا سيفعل ترامب، وما هي القضايا المدرجة على جدول الأعمال؟ إليكم دليلكم للأيام القليلة القادمة.

1. الثلاثاء

يصل ترامب برفقة زوجته ميلانيا على متن الطائرة الرئاسية، حيث كان في استقباله وزيرة الخارجية إيفات كوبر، إلى جانب وارن ستيفنز، السفير الأميركي لدى المملكة المتحدة، وفيكونت هود، وصي الملك.

سيتوجه ترامب بعد ذلك إلى قلعة وندسور، حيث سيقضي ليلته. لا توجد فعاليات عامة مُخطط لها يوم الثلاثاء، ولن يقضي ترامب وقتًا في لندن.

ورغم الرغبة في إبعاد الرئيس عن الرأي العام البريطاني المعادي إلى حد كبير، فإن المتظاهرين يخططون لاستقباله عند وصوله إلى وندسور بمظاهرة في الشارع الرئيسي المحلي.

2. الأربعاء

وسيتم استقبال الرئيس والسيدة الأولى رسميًا في وندسور بتحية ملكية تُطلق في وقت واحد من الحديقة الشرقية لقلعة وندسور وبرج لندن. سيُنقلون بعد ذلك بعربة عبر قصر وندسور برفقة الملك تشارلز والملكة كاميلا والأمير ويليام والأميرة كاثرين. وسيصطف على طريقهم أفراد من القوات المسلحة، مع ثلاث فرق موسيقية عسكرية من مشاة البحرية الملكية والجيش وسلاح الجو الملكي البريطاني.

سيستقبل حرس الشرف الوفدَ عند وصوله. سيتناولون الغداء في قاعة الطعام الرسمية، وبعد ذلك سيصطحب أفراد العائلة المالكة عائلة ترامب في جولةٍ على المجموعة الملكية. سيزور الرئيس والسيدة الأولى بعد ذلك كنيسة القديس جورج لوضع إكليل من الزهور على قبر الملكة إليزابيث الثانية. وهناك، سيُمنحان جولةً في الكنيسة، وسيستمعان إلى عرضٍ غنائيٍّ من جوقة الكنيسة.

ومن المقرر أن يكون أول لقاء لترامب مع ستارمر بعد ظهر الأربعاء، عندما ينضم رئيس الوزراء وزوجته إلى المجموعة لمشاهدة مراسم الانسحاب العسكري.

إذا كان الطقس جيدًا، سيحظى الرئيس باستعراض جوي من طائرات السهام الحمراء إلى جانب طائرات إف-35 البريطانية والأميركية. وسيشهد ذلك المساء، على ما يُقال، الحدث الأبرز في زيارة الدولة: مأدبة رسمية تقليدية في قلعة وندسور، حيث سيلقي الملك وترامب خطابين.

3. الخميس

ومن المقرر أن يغادر ترامب وندسور ويسافر إلى منتجع تشيكرز الريفي الذي يملكه رئيس الوزراء، حيث سيستقبله ستارمر وحرس الشرف وفرقة من عازفي القربة.

وسيصطحب رئيس الوزراء نظيره البريطاني في جولة في أرشيف ونستون تشرشل قبل أن يجلسا لعقد اجتماعهما الثنائي الرسمي، وبعد ذلك سيقيمان حفل استقبال مع قادة الأعمال بما في ذلك ممثلون من شركة جلاكسو سميث كلاين، ومايكروسوفت، ورولز رويس.

سيتناولان الغداء معًا قبل عقد مؤتمر صحفي مشترك. ستبقى ميلانيا ترامب في قلعة وندسور، حيث ستصطحبها الملكة في جولة في البيت الخاص بالملكة ماري والمكتبة الملكية. لاحقًا، ستسافر إلى تشيكرز للقاء زوجها قبل عودتهما إلى الولايات المتحدة.

القضية الأولى: الاستثمار

يأمل ستارمر أن تهيمن على الزيارة أنباء صفقات استثمارية جديدة بين البلدين.

أعلنت المملكة المتحدة بالفعل عن اتفاقية للطاقة النووية ، ستتيح لكل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة قبول تقييمات السلامة المتبادلة فيما يتعلق بالمفاعلات النووية المعيارية الصغيرة. وكثيرًا ما يُستشهد بمحطات الطاقة النووية الصغيرة كوسيلة لتوفير كميات هائلة من الطاقة اللازمة لتشغيل الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات المتقدمة، ويقول المسؤولون إن اتفاقية الاعتراف المشترك ستُسهم في تسريع نشرها.

من المقرر أن يُعلن ستارمر وترامب أيضًا عن مشاريع في مجال التكنولوجيا والخدمات المالية. ومن المتوقع أن تشمل صفقة التكنولوجيا الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والحواسيب الفائقة والحوسبة الكمومية.

مع ذلك، لم يُثر أي حديث في الأيام الأخيرة حول الرسوم الجمركية، التي كانت حتى وقت قريب على رأس أجندة المملكة المتحدة فيما يتعلق بالعلاقة مع الولايات المتحدة. في مايو، أعلن الرئيس ورئيس الوزراء عن اتفاق تجاري كان من المفترض أن يُخفّض الرسوم الجمركية على الصلب من 25% إلى 0%، لكن هذا التخفيض لم يُنفّذ بعد وسط مخاوف واشنطن بشأن مصدر واردات بريطانيا من المواد الخام.

قضية أوكرانيا

شعر القادة الأوروبيون بالسرور بتصريحات ترامب خلال عطلة نهاية الأسبوع، حين وصف روسيا بـ"المعتدية" في حربها ضد أوكرانيا لأول مرة. وقبل أسبوع، كان قد تحدّث عن فرض عقوبات إضافية على موسكو بعد أن شنّت روسيا أعنف قصف جوي لها على أوكرانيا منذ بدء الحرب.

بين هذين التصريحين، أصدر ترامب بيانًا على وسائل التواصل الاجتماعي أثار قلقًا بالغًا لدى زملائه الأعضاء في حلف الناتو. في منشوره، ألقى باللوم في الحرب على سلفه، جو بايدن، والرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، وحثّ الحلفاء الأوروبيين على فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على الصين والهند.

يأمل ستارمر في استغلال زيارته لإعادة تركيز ترامب على فلاديمير بوتين. وقد حذّر قادة أوروبيون الرئيس الأمريكي من أن الزعيم الروسي غير جاد في إبرام اتفاق سلام، في إطار استراتيجية لتشديد موقفه تجاه موسكو.

ملف غزة

تستعد بريطانيا للانضمام إلى فرنسا ودول أخرى في الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في وقت لاحق من هذا الشهر، وهو ما أثار استياء واشنطن.

صرح ترامب مؤخرًا أن الاعتراف بحماس سيكون بمثابة "مكافأة". وتفضل بريطانيا تحييد القضية، وستحاول إقناع الرئيس الأميركي بعدم الرد بأي شكل من الأشكال.

الهجرة وحرية التعبير

يخشى المسؤولون البريطانيون مما قد يحدث إذا بدأ الرئيس الحديث عن الهجرة وصعود حركة الإصلاح في المملكة المتحدة، خاصة بعد المظاهرة اليمينية المتطرفة التي نظمتها نهاية الأسبوع الماضي والتي اجتذبت ما يقدر بنحو 110 آلاف شخص.

في الأشهر الأخيرة، صور اليمين الأمريكي حكومة ستارمر على أنها تقود حملة قمع استبدادية على حرية التعبير، مسلطًا الضوء على قضايا مثل الاعتقال الأخير للكاتب جراهام لاينهان وسجن لوسي كونولي. وقد تم تحريض الكثير من هذا الأمر من قبل إيلون ماسك على منصته للتواصل الاجتماعي X. ولحسن حظ ستارمر، فقد اختلف ترامب الآن مع ماسك، مما قد يجعله أقل ميلاً لتكرار نقاط الحديث التي كان حليفه السابق يتحدث عنها.

وماذا عن قضية جيفري إبستاين

كان أحد الأسباب التي دفعت البعض في الحكومة البريطانية إلى الضغط من أجل إقالة بيتر ماندلسون من منصبه كسفير للولايات المتحدة الأسبوع الماضي هو أنهم لا يريدون السماح للزيارة الرسمية أن تطغى عليها أسئلة حول جيفري إبستين، المتهم بارتكاب جرائم جنسية ضد الأطفال.

وعلى غرار ماندلسون، واجه ترامب جدلا حول صداقته السابقة مع إبستين، حتى أن أنصار الرئيس المخلصين يطالبون الآن بالإفراج الكامل عن ملفات مكتب التحقيقات الفيدرالي المتعلقة بالممول الراحل.

وعندما يلتقي ستارمر وترامب والملك تشارلز، فسوف يوحد ذلك ثلاثة من زعماء العالم الذين يتوقون إلى عدم الحديث عن إبستين، نظرا لأن شقيق الملك الأمير أندرو كان له أيضا علاقة مع إيبستين حظيت بتغطية إعلامية جيدة.