إيلاف من الرياض: وصل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى الرياض في زيارة مفاجئة للقاء كبار المسؤولين في السعودية بما في ذلك وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، وقد اعلن بحسابه على تويتر هذا النبأ مع صور وصوله .

‏ويرافق لاريجاني في الزيارة وفد يضم مسؤولين كبار مثل كبير المفاوضين النوويين السابق علي باقري كني ومساعد وزير الخارجية لشؤون الخليج، ما يعكس جدية ومستوى التنسيق المرتفع بين الطرفين في الملفات الحساسة ذات الاهتمام المشترك. مثل البحث في دور سعودي لحلحلة الملف النووي .

‏ويركز جدول الأعمال بشكل أساسي على مناقشة توسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين إضافة إلى ملفات إقليمية أخرى.

‏ويتمتع لاريجاني بروابط دبلوماسية نشطة مع السعودية، وقد شهدت علاقاته تطوراً ملحوظاً مؤخراً عبر لقاءات مباشرة مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان. وكانت آخر زيارة قام بها لاريجاني الى الرياض في سبتمبر 2025 بصفته أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، حيث التقى الأمير خالد بن سلمان لمناقشة ملفات العلاقات الثنائية ومساعي تعزيز التعاون بين البلدين، في سياق متواصل من المشاورات الإقليمية. خاصة في ظل حاجة طهران للانفتاح ولتعزيز التعاون مع الرياض وسط نذر عودة "آلية الزناد " الخاصة بالعقوبات لما قبل الاتفاق النووي .