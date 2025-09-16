إيلاف من واشنطن: وسط عاصفة سياسية ودبلوماسية، قال مسؤولون لوكالة أكسيوس إنه كان لا يزال هناك وقت لإلغاء الهجوم على قادة حماس في الدوحة عندما اتصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، على عكس مزاعم واشنطن.

وأبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي بالغارة الوشيكة على قادة حماس في الدوحة قبل نحو 50 دقيقة من الهجوم، بحسب تقرير صدر الاثنين.

وصرح سبعة مسؤولين إسرائيليين لموقع أكسيوس أن البيت الأبيض كان على علم بالهجوم الذي وقع يوم الثلاثاء الماضي قبل إطلاق الصواريخ. وكان ترامب قد صرح بأن الولايات المتحدة لم تتلق تحذيرًا كافيًا بشأن هجوم الدوحة، وصرح للصحفيين يوم الأحد بأن على إسرائيل أن تكون "حذرة للغاية" في تعاملها مع قطر، التي وصفها بأنها "حليف عظيم".

في الواقع، أعطى الإشعار الإسرائيلي ترامب مهلة كافية لإلغاء الضربة، وفقًا لثلاثة مسؤولين مطلعين ورد ذكرهم في التقرير، قائلين إن نتانياهو اتصل بترامب حوالي الساعة الثامنة صباحًا بتوقيت واشنطن. ووردت التقارير الأولى عن الانفجارات في الدوحة بعد حوالي 50 دقيقة.

قال مسؤول إسرائيلي كبير لموقع أكسيوس: "أولاً، كان هناك نقاش على المستوى السياسي بين نتانياهو وترامب، ثم عبر القنوات العسكرية. لم يرفض ترامب". وقال مسؤول آخر: "لو أراد ترامب إيقافه، لكان بإمكانه ذلك. لكنه عمليًا لم يفعل".

غضب عربي كبير

أثار الهجوم غضب الحكومات العربية، التي عقدت اجتماعًا طارئًا يوم الاثنين لمناقشة الهجوم. وشهد الاجتماع، الذي حضره قادة دول تربطها علاقات دبلوماسية كاملة بإسرائيل، إدانات حادة للدولة اليهودية.

ولم يتضح من التقرير ما قيل بالضبط في مكالمة ترامب ونتانياهو، كما لم يكن واضحا ما إذا كان ترامب أبلغ القطريين بينما كان هناك وقت كاف لتجنب الهجوم. وقال مسؤول ثالث إن إسرائيل وافقت علناً على رواية البيت الأبيض للأحداث لاعتبارات دبلوماسية.

كما أن الإدارة الأميركية لديها أسباب تدفعها إلى النأي بنفسها عن الضربة، ولذلك "يجب أن يؤخذ ما يقولونه علناً بحذر"، وهذه ليست المرة الأولى التي يختلق فيها ترامب "أكاذيب" لأسباب سياسية بشأن محادثاته مع القادة الإسرائيليين.

قطر حليف رئيسي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وتستضيف أكبر قاعدة عسكرية أميركية في المنطقة. كما لعبت الدوحة دور الوسيط الرئيسي في المفاوضات طويلة الأمد لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس في غزة، ووقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، ووضع خطة لما بعد الصراع في القطاع.