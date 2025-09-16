إيلاف من القاهرة: أعلن مسؤولون إسرائيليون أن الجيش الإسرائيلي شن هجومه البري الواسع فجر الثلاثاء لاحتلال مدينة غزة، والذي تقول حكومة نتانياهو إنه يهدف إلى اجتثاث حماس.

وفي الوقت نفسه ووفقاً لتقرير "اكسيوس"، دعا جيش الدفاع الإسرائيلي مليون فلسطيني في مدينة غزة إلى المغادرة والانتقال جنوبًا إلى "مناطق إنسانية". ويقول جيش الدفاع الإسرائيلي إن حوالي 300 ألف فلسطيني غادروا مدينة غزة حتى الآن، وبقي ما يقرب من 700 ألف.

مساء الاثنين بالتوقيت المحلي، شن سلاح الجو الإسرائيلي غارات جوية مكثفة على مدينة غزة. وبعد ذلك بوقت قصير، دخلت الدبابات الإسرائيلية المدينة، وفقًا لتقارير صحفية فلسطينية في غزة.

وقد نصح كبار قادة الأمن الإسرائيلي - رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي الفريق إيال زامير، ورؤساء الموساد والشاباك والمخابرات العسكرية - رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بعدم شن العملية. وحذروا من أنها قد تُعرّض حياة الرهائن الإسرائيليين الذين ما زالوا محتجزين في غزة للخطر، كما أنها قد تؤدي إلى خسائر فادحة في صفوف جيش الدفاع الإسرائيلي.

الهجوم بعد ساعات من لقاء روبيو مع نتانياهو

ووفقاً لتقرير "اكسيوس" فقد بدأ الهجوم الإسرائيلي بعد ساعات من لقاء وزير الخارجية ماركو روبيو مع نتانياهو وكبار أعضاء حكومته، وبينما كان روبيو يحضر احتفالًا لمجموعة مستوطنين في نفق تحت قرية سلوان الفلسطينية في القدس الشرقية - على بُعد مسافة قصيرة من المسجد الأقصى.

قال روبيو في إحاطة مع نتانياهو: "علينا أن نتذكر من نتعامل معه هنا - وهي مجموعة من الناس الذين كرسوا حياتهم للعنف والهمجية". وعندما نواجه هذا الواقع المرير، مهما تمنينا وجود حل سلمي ودبلوماسي لإنهاء هذه الأزمة، وسنواصل استكشافه والتفاني فيه، علينا أيضًا أن نكون مستعدين لاحتمالية عدم حدوث ذلك.

مسؤولان إسرائيليان قالا إن روبيو أبلغ نتانياهو أن إدارة ترامب تدعم العملية البرية، لكنها ترغب في تنفيذها بسرعة، وإنهائها في أقرب وقت ممكن. وقال مسؤول أميركي إن إدارة ترامب لن توقف إسرائيل، وستسمح لها باتخاذ قراراتها الخاصة بشأن الحرب في غزة.

وقال المسؤول الأمريكي: "إنها ليست حرب ترامب، بل حرب نتانياهو، وهو يتحمل مسؤولية ما سيحدث لاحقًا".

ترامب يحذر حماس من إيذاء الرهائن

وبينما كانت الدبابات الإسرائيلية تشق طريقها إلى مدينة غزة، حذر ترامب حماس من إيذاء الرهائن الإسرائيليين العشرين الذين لا تزال تحتجزهم.

أشار ترامب إلى تقرير إخباري لهيئة الإذاعة الإسرائيلية العامة (كان) يفيد بأن حماس نقلت رهائن إلى خارج الأرض لاستخدامهم كدروع بشرية ضد الهجوم البري الإسرائيلي.

وكتب ترامب على موقع "تروث سوشيال": "آمل أن يدرك قادة حماس ما سيواجهونه إذا أقدموا على مثل هذا الفعل. هذه فظاعة إنسانية، لم يشهد لها مثيل من قبل سوى قلة. لا تدعوا هذا يحدث، وإلا ستفشل كل التوقعات. أطلقوا سراح جميع الرهائن الآن!".

وأصدر نتانياهو بيانًا ردًا على ذلك، شكر فيه ترامب على "دعمه الثابت لمعركة إسرائيل ضد حماس وإطلاق سراح جميع رهائننا".

الليلة الأخيرة للرهائن؟

وأصدر منتدى الرهائن وعائلات المفقودين بيانًا حذر فيه من أن قرار نتنياهو بشن الهجوم البري يُعرّض الرهائن للخطر. "الليلة 710 في غزة قد تكون الليلة الأخيرة في حياة الرهائن الذين يكافحون للبقاء على قيد الحياة، والليلة الأخيرة في العثور على جثثهم وإعادتها لدفنها بشكل لائق".

وتابع البيان :"رئيس الوزراء يختار عمدًا التضحية بهم على مذبح الاعتبارات السياسية، متجاهلًا تمامًا موقف رئيس الأركان والأجهزة الأمنية".