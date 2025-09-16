Reuters

لاقت القمة العربية-الإسلامية الطارئة في العاصمة القطرية الدوحة اليوم الاثنين، تفاعلاً كبيراً بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وتنوعت آراء المستخدمين، فمنهم من دعم الموقف العربي بشكل عام والقطري تحديدا، ومنهم من انتقد نتائج القمة، مؤكدين أن "التنديد لا يبني دولة، والاستنكار لا يوقف حرباً".

وكانت القمة قد اختتمت أعمالها بإصدار بيان ختامي "أدان بشدة" الهجوم الذي استهدف مقرّات لحركة حماس في الدوحة، واعتبره "اعتداءاً على مكان محايد للوساطة، من شأنه تقويض جهود صنع السلام الدولية".

وأكد البيان التضامن المطلق مع قطر، والوقوف إلى جانبها فيما تتخذه من خطوات للرد على الهجوم، مشدداً على دعم جهود الوساطة التي تبذلها قطر ومصر والولايات المتحدة لوقف العدوان على قطاع غزة.

وأدان البيان "تهديدات إسرائيل المتكررة بإمكانية استهداف قطر مجدداً"، ورفض "بشكل قاطع أي محاولات لتبرير العدوان الإسرائيلي تحت أي ذريعة سياسية أو أمنية".

وتحدّث مستخدمون عما وصفوه بـ"حكمة" دولة قطر، التي أبرزت "موقفاً حضارياً يجمع بين الدفاع عن السيادة والسعي للسلام والوساطة العادلة".

ودعوا لأن يعم السلم والأمن والأمان في البلاد العربية جميعها.

لكن للبعض الآخر كان هناك رأياً مغايراً، إذ اعتبروا أن بيانات الإدانة والاستنكار "لا تنقذ الشعوب".

وأشاروا إلى أنهم كانوا ينتظرون اتخاذ قرارات أخرى، تصل إلى حد طرد سفراء إسرائيل من العواصم العربية، وقطع العلاقات الاقتصادية ومنها التبادل التجاري.

ودعت الدوحة إلى هذه القمة، عقب تعرضها لغارات إسرائيلية في التاسع من أيلول الجاري، استهدفت وفد حركة حماس المفاوض لوقف إطلاق النار في غزة.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن مقتل خمسة من عناصر حماس وأحد أفراد قوات الأمن القطرية.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، ركّز مستخدمون حديثهم عن البيان الختامي للقمة.

وخلال انعقاد القمة، كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جولة في القدس رفقة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي وصل إسرائيل الأحد ليؤكد أن بلاده ستقدم "دعماً ثابتاً" لإسرائيل في حربها ضد حماس.

وفي مؤتمر صحفي مشترك، قال نتنياهو إنه لا يستبعد شنّ المزيد من الضربات على قادة حركة حماس "أينما كانوا".

ويعقب زيارة روبية لإسرائيل، زيارة أخرى للدوحة، حيث أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير روبيو سيعرب عن دعم واشنطن لـ"سيادة" قطر خلال الزيارة.