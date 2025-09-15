إيلاف من دبي: اختتمت القمة العربية-الإسلامية الطارئة في الدوحة، الاثنين، بإصدار بيان ختامي هو الأكثر حسمًا منذ سنوات، حيث لم يكتفِ بإدانة الهجوم الإسرائيلي على قطر، بل دعا إلى اتخاذ خطوات عملية وغير مسبوقة، تشمل دعوة جميع الدول إلى مراجعة علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع إسرائيل، وتنسيق الجهود لتعليق عضويتها في الأمم المتحدة.
البيان الختامي، الذي اعتُمد في ختام القمة، أدان "بأشد العبارات هجوم إسرائيل الجبان غير الشرعي على دولة قطر"، مؤكدًا أن "عدوان إسرائيل الغاشم يقوض أية فرص لتحقيق سلام بالمنطقة". وأعلن البيان التضامن المطلق مع قطر، معتبراً أن "العدوان على مكان محايد للوساطة يقوض عمليات صنع السلام الدولية".
دعوات لإجراءات ملموسة
في تحول لافت عن البيانات السابقة، طالب البيان بضرورة اتخاذ إجراءات محددة، من بينها:
* دعوة جميع الدول إلى "تعليق تزويد إسرائيل بالأسلحة والذخائر".
* تنسيق الجهود الرامية إلى "تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة".
* دعوة جميع الدول إلى "مراجعة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع إسرائيل".
* التحرك العاجل للمجتمع الدولي "لوضع حد لاعتداءات إسرائيل وإنهاء إفلاتها من العقاب".
كما شدد البيان على الرفض القاطع لأي محاولات إسرائيلية لتهجير الشعب الفلسطيني، ورحب باعتماد الأمم المتحدة "إعلان نيويورك" بشأن حل الدولتين.
أبرز مواقف القادة عكست كلمات القادة المشاركين الإجماع على ضرورة اتخاذ موقف حاسم:
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني: اتهم إسرائيل بـ"إفشال المفاوضات عمدًا"، واصفًا الهجوم بـ"العدوان السافر والغادر والجبان". (التفاصيل)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان: دعم جميع الدول المشاركة لموقف دولة قطر في مواجهة "العدوان الغاشم" الذي وقع عليها. (التفاصيل)
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي: وجه رسالة للشعب الإسرائيلي بأن سياسات حكومتهم "تقوض مستقبل السلام وتهدد أمنكم"، مؤكدًا أن الاعتداء "تجاوز كل الخطوط الحمراء". (التفاصيل)
العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني: اعتبر أن "العدوان على قطر دليل على أن التهديد الإسرائيلي ليس له حدود"، داعيًا إلى أن يكون الرد "واضحًا، حاسمًا، ورادعًا".(التفاصيل)
الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان: قال إن إسرائيل "لن تتوقف عن جرائمها ما لم تتلقَّ ردَّ فعل رادعًا"، واصفًا العقلية الحاكمة فيها بـ"الإرهابية التي تعيش على الدم والفوضى".
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان: رأى أن الهجوم "إعلان عملي ووقح بأن القوة العسكرية هي الفيصل الآن، وليس القانون"، مؤكدًا أنه "لا خيار سوى توحيد الصفوف".(التفاصيل)
الرئيس اللبناني، جوزاف عون: أكد أن "اعتداء إسرائيل على أي بلد شقيق هو اعتداء علينا جميعًا"، داعيًا لموقف موحد في الجمعية العامة للأمم المتحدة.(التفاصيل)
