إيلاف من الدوحة: أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وقوف بلاده مع دولة قطر بكل الإمكانيات ودعم أي خطوة لمواجهة العدوان عليها.

وجاء في كلمة العاهل الأردني خلال أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة للخروج بقرار بخصوص الهجوم الإسرائيلي في الدوحة وتداعياته على المنطقة والعالم، قوله :"نقف مع دولة قطر بكل إمكانياتنا وندعم أي خطوة لمواجهة هذا العدوان، وأمن قطر هو أمننا ودعمنا لقطر مطلق".

وقال إن عدوان إسرائيل على الدوحة جاء بعد عامين من القتل والتدمير وتجويع الأبرياء، مشيراً إلى أن إسرائيل خرقت طوال هذه الفترة القانون الدولي وكل القيم الإنسانية، وتمادت في الضفة الغربية وتستمر في تهديد أمن لبنان وسوريا وها هي الآن تعتدي على سيادة قطر وأمنها.

وتابع العاهل الأردني :"تتمادى الحكومة الإسرائيلية لأن المجتمع الدولي سمح لها أن تكون فوق القانون، ويجب مراجعة كل أدوات عملنا المشترك لمواجهة خطر هذه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، كما يجب الخروج بقرارات عملية لوقف الحرب على غزة، ومنع تهجير الشعب الفلسطيني، وحماية القدس ومقدساتها، وحماية أمننا ومصالحنا المشتركة ومستقبلنا، يجب أن يكون ردنا حاسما ورادعا".

