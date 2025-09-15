إيلاف من القاهرة: أظهرت لقطات نشرتها وسائل إعلام فلسطينية قيام سلاح الجو الإسرائيلي بتدمير برج الغفري على ساحل مدينة غزة، بعد توجيه تحذير للسكان القريبين بإخلائه، وقال الجيش إن المبنى الشاهق، الذي انهار جزئيا بالفعل، كان مستخدماً من جانب حماس.

📹مشاهد متداولة تظهر لحظة استهداف الطائرات الحربية الإسرائيلية لبرج "الغفري" في منطقة الميناء غرب مدينة غزة https://t.co/Jg6wvrvfDC pic.twitter.com/13dD9ZAjAc — Sputnik Arabic (@sputnik_ar) September 15, 2025

وأكد جيش الدفاع الاسرائيلي تنفيذ الغارة، قائلا إن حماس وضعت معدات مراقبة وأقامت نقاط مراقبة في برج الغفري من أجل تتبع تحركات القوات والهجمات المتقدمة.

وأفادت وكالات أنباء فلسطينية، باستهداف طائرات الاحتلال "الغفري" بقنابل ثقيلة، سوَّته بالأرض، ما تسبب بنزوح العشرات من البرج المكون من 19 طابقًا، والخيام المجاورة له.

ويُعد برج الغفري أقدم الأبراج تشييدًا في مدينة غزة وأكبرها على الإطلاق، بينما تقطنه عشرات العائلات النازحة التي أصبحت اليوم بلا مأوى.

وتُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ36 على التوالي، تدمير البنايات والأبراج والمنشآت السكنية، وخيام النازحين، في مدينة غزة؛ ضمن حرب الإبادة الجماعية التي تتعرض لها المدينة تحديدًا، لتهجير سكانها وإجبارهم على النزوح نحو جنوب قطاع غزة.